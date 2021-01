Anche se in scena quest’anno per ovvie ragioni in un’edizione 100% digitale, il CES 2021 rimane un appuntamento di rilievo per quanto concerne le novità destinate al mercato. Tra quelle indirizzate alle piattaforme desktop e laptop, Dolby Voice è concepita per rispondere a un’esigenza ben precisa, quella legata alla qualità del comparto audio, sempre più essenziale in epoca di videochiamate e smart working.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon e X1 Yoga con Dolby Voice

I primi due portatili a integrarla sono di Lenovo: si tratta dei modelli ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 Yoga. Il sistema prende forma come un apparato ottimizzato sia per quanto riguarda gli altoparlanti delegati alla riproduzione sia i microfoni che si occupano di catturare la voce dell’utente e trasmetterla ai suoi interlocutori durante le riunioni. Alla base tutta l’esperienza di Dolby, marchio ben noto soprattutto in riferimento all’ambito dell’intrattenimento multimediale.

Via qualsiasi disturbo grazie a una tecnologia di cancellazione automatica del rumore ambientale e degli echi. Vi è poi una regolazione dinamica dei livelli delle voci sulla base di molteplici fattori: dal volume alla distanza di chi parla dal dispositivo di cattura. Nel comunicato di annuncio si citano inoltre vantaggi legati al riconoscimento vocale operato dagli assistenti virtuali per la trascrizione in tempo reale o l’esecuzione dei comandi.

I due laptop di Lenovo con Dolby Voice (i modelli ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 Yoga visibili nelle immagini di questo articolo) sono dotati anche di Dolby Vision HDR e del supporto Dolby Atmos Speaker System.