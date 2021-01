Lenovo Yoga Slim 7i Pro anche con schermo OLED

Lenovo ha annunciato un nuovo Yoga Slim 7i Pro al CES 2021 di Las Vegas. Si tratta della versione migliorata (e sicuramente più costosa) del modello presentato lo scorso mese di settembre. Il produttore cinese ha scelto uno schermo OLED e integrato i recenti processori Intel di undicesima generazione (architettura Tiger Lake).

Lenovo Yoga Slim 7i Pro, versione OLED

Il Lenovo Yoga Slim 7i Pro possiede uno schermo OLED, prodotto da Samsung, con diagonale di 14 pollici, risoluzione 2.8K (2880×1800 pixel) e refresh rate di 90 Hz. Rispetto alla versione LCD ci sono quindi notevoli miglioramenti per quanto riguarda il rapporto di contrasto, la fedeltà cromatica e il livello del nero. Non manca nemmeno il supporto per le tecnologie HDR e Dolby Vision.

La dotazione hardware comprende i processori Intel di undicesima generazione (Tiger Lake) fino al Core i7 con Intel Iris Xe Graphics integrata, fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe M.2 fino a 1 TB. Gli utenti potranno acquistare anche una variante con scheda video discreta NVIDIA GeForce MX450.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti la webcam IR, altoparlanti stereo Harman Kardon con supporto Dolby Atmos, due porte USB Type-C (USB 4.0, Thunderbolt 4 e DisplayPort 1.4), una porta USB 3.2 Type-A e jack audio da 3,5 millimetri.

Il Lenovo Yoga Slim 7i Pro (OLED version) riceverà presto la certificazione Intel Evo (i test sono previsti nel secondo trimestre). Il notebook supporta anche Amazon Alexa. Grazie ai microfoni integrati è possibile utilizzare i comandi vocali da un distanza massima di tre metri. Lenovo non ha comunicato il prezzo, ma ha confermato l’arrivo in Europa.