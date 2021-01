Lenovo ThinkReality A3, occhiali AR per aziende

Gli smart glass non sono ancora un prodotto consumer (forse lo diventeranno con l’ingresso nel mercato di Facebook e Google), ma sono disponibili da molti anni in ambito enterprise. Lenovo ha annunciato al CES 2021 di Las Vegas i nuovi ThinkReality A3, occhiali per la realtà aumentata che possono essere collegati a PC o smartphone Motorola.

Lenovo ThinkReality A3, smart glass AR enterprise

La serie ThinkReality è stata introdotta lo scorso anno con il modello A6, un headset per la realtà aumentata con design simile a quello degli HoloLens di Microsoft. I ThinkReality A6 hanno invece l’aspetto di tradizionali occhiali, sebbene piuttosto vistosi e ingombranti.

Gli occhiali hanno due schermi con risoluzione full HD e angolo visivo di 45 PPD (Pixel Per Degree). Sono presenti anche una fotocamera RGB da 8 megapixel che registra video a 1080p e due fotocamere con lenti fish-eye che consentono di effettuare il tracciamento con sei gradi di libertà. Lenovo ha scelto il processore Snapdragon XR1 di Qualcomm per l’elaborazione dei dati.

La dotazione hardware comprende inoltre microfoni, altoparlanti, uscita DisplayPort 1.4 e porta USB 3.1 Type-C. Gli occhiali verranno offerti in due versioni. La PC Edition può essere collegata ad un notebook per attivare la visualizzazione di 5 display virtuali, sui quali sono mostrate le applicazioni Windows. La Industrial Edition, che deve essere collegata ad uno smartphone Motorola con un processore Snapdragon serie 800, consente invece di usare la piattaforma ThinkReality per vari compiti, tra cui l’assistenza remota.

Tra le varie funzionalità software ci sono il riconoscimento di immagini, oggetti e voce, il supporto per le gesture e la lettura dei codici a barre. I Lenovo ThinkReality A3 saranno disponibili a metà 2021. Il prezzo non è stato comunicato.