Sono trascorsi ormai quasi dieci anni da quando Epson ha presentato i suoi primi occhiali per la realtà aumentata dando vita alla linea di prodotti Moverio che oggi arriva alla sua quarta generazione con l’annuncio dei nuovi modelli BT-40 e BT-40S. I dispositivi, destinati a un’utenza professionale, implementano novità introdotte anche sulla base dei feedback raccolti da chi ha avuto modo di provarli e sperimentarne l’impiego.

Epson Moverio BT-40 e BT-40S, nuovi occhiali AR

Queste le specifiche tecniche più importanti: risoluzione del display aumentata al Full HD (1920×1080 pixel), campo visivo di 34 gradi più ampio equivalente a uno schermo da 120 pollici guardato da una distanza di 5 metri, rapporto di contrasto pari a 500.000:1, nuovo design delle cuffie con bilanciamento migliorato del peso e naselli opzionali per un maggiore comfort, estetica migliorata con fattore di forma tipo occhiali e schermi oscuranti opzionali, connettività USB-C per il collegamento a dispositivi esterni, display binoculare trasparente in tecnologia Si-OLED. Queste le parole di Gianluca De Alberti, Sales Manager Professional Display di Epson Italia.

È un momento di grande entusiasmo e orgoglio per Epson, che porta sul mercato la quarta generazione di smart glass Moverio con realtà aumentata. Siamo in questo settore da quasi dieci anni e abbiamo migliorato continuamente la nostra offerta in risposta alle esigenze dei clienti e dei programmatori di software. In particolare, negli ultimi due anni la tecnologia è maturata e abbiamo assistito a un aumento significativo dell’uso reale e pratico dei Moverio.

Il lancio di Moverio BT-40 (646,60 euro + IVA) è immediato, mentre per BT-40S bisognerà attendere il febbraio 2021. Gli smart glass possono essere connesso a dispositivi come smartphone, tablet e laptop così da fungere in qualità di schermo secondario o come estensione di quello primario. Rimandiamo al sito ufficiale (link a fondo articolo) per ulteriori approfondimenti su caratteristiche e funzionalità. Prosegue De Alberti.