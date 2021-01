Facebook, gli smart Ray-Ban stanno per arrivare

Non è un rumor, ma una conferma vera e propria: gli occhiali smart sviluppati da Facebook e Luxottica sono ormai pronti a fare capolino sul mercato. Succederà con una roadmap non ancora precisata, ma comunque nel 2021 e “più prima che poi” (interpretabile come in “nella prima metà”, pur con massima elasticità di scelta da parte dei due gruppi sulla base dello stadio di sviluppo del dispositivo e della situazione di mercato).

I Facebook Glass saranno presto disponibili

Come ormai noto, gli occhiali saranno dei classici Ray-Ban, farciti però con quella tecnologia che dovrà abilitare le soluzioni di realtà aumentata che Menlo Park svilupperà in proprio.

“Realtà aumentata“, tuttavia, potrebbe essere una parola grossa che la stessa Facebook non osa ancora utilizzare. Andrew Bosworth, Facebook Hardware Chief, si limita a definirli degli “smart glasses“: qualcosa più di un occhiale tradizionale, qualcosa meno di quel che l’immaginario collettivo dipinge nelle proprie aspettative. L’approccio sembra dunque differente rispetto ai tentativi rivali: meglio un occhiale del tutto simile ad uno tradizionale, dotato di piccole funzionalità aggiuntive, che non un occhiale appesantito nel design ma ricco di funzioni.

https://www.facebook.com/TechAtFacebook/videos/807207240014945/

Cosa significhi ciò è ancora difficile da comprendere, ma Facebook spiega chiaramente di voler far leva sulla piattaforma Spark AR che i “creator” stanno già utilizzando oggi per lo sviluppo di filtri in grado di modificare immagini in real-time. L’idea, insomma, è quella di aggiungere piccole informazioni sulla realtà visualizzata, ad esempio per effettuare “acquisti informati“: quest’ultimo riferimento potrebbe essere il cuore del modello di business iniziale su cui Facebook e Luxottica potrebbero voler costruire la propria partnership.