Lenovo ThinkBook Plus con e-ink arriva in Italia

Annunciato all’inizio dell’anno dal palco del CES 2020, Lenovo ThinkBook Plus è tra i dispositivi che il gruppo porta in Italia in queste settimane. Un laptop particolare che allo schermo primario ne affianca un altro basato sulla stessa tecnologia degli eBook reader.

Lenovo ThinkBook Plus: specifiche, immagini e prezzo

Queste le più importanti specifiche tecniche: display Full HD da 13,3 pollici, secondo pannello e-ink da 10,8 pollici anche in questo caso con risoluzione Full HD, processore Intel Core i5-10210U o Core i7-10510U, GPU Intel UHD Graphics, fino a 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe NVMe con capacità fino a 512 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth 5.0, lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, chip dTPM 2.0 per la sicurezza dei dati, webcam 720p, tastiera retroilluminata, altoparlanti Harmon Kardon con supporto Dolby Audio, porte USB 3.1 e USB-C, uscita video HDMI 1.4b, jack audio da 3,5 mm, supporto nativo all’assistente virtuale Alexa e batteria da 45 Whr con ricarica rapida che garantisce una durata fino a 10 ore con una singola ricarica.

Il tutto in dimensioni pari a 308x217x17,4 mm e con un peso che si attesta a 1,4 Kg, disponibile nella colorazione Iron Grey. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Pro.

Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 1.119 euro + IVA per la configurazione base. Quella con processore Core i7-10510U, 16 GB RAM e SSD da 512 GB SSD è in vendita sullo store italiano di Amazon.