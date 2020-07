Lenovo Yoga Slim 7 in Italia da settembre

Fra le tante novità del Digital Event organizzato oggi da Lenovo anche l’annuncio del debutto in Italia per uno dei dispositivi più interessanti annunciati quest’anno dal produttore, quel Lenovo Yoga Slim 7 già mostrato in anteprima a inizio anno dal palco del CES 2020 e ora finalmente pronto ad arrivare sul mercato.

Lenovo Yoga Slim 7: specifiche, immagini e prezzo

Basato sul sistema operativo Windows 10, offre la possibilità di scegliere tra schermi da 14 e 15,6 pollici con risoluzione da Full HD (1920×1080 pixel) e Ultra HD (3840×2160 pixel solo nella versione più piccola). Nella scheda delle specifiche tecniche i processori Intel Core di decima generazione, scheda video Intel Iris Plus o NVIDIA GeForce MX, 8 o 16 GB di RAM, unità SSD PCIe da 256 GB, 512 GB o 1 TB, altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, tastiera retroilluminata, porte USB 3.1, WiFi 6, Bluetooth 5.0 e batteria con ricarica rapida. Il modello da 14 pollici è disponibile anche con CPU AMD Ryzen 7 4800U e scheda video AMD Radeon Graphics.

Il tutto racchiuso in un corpo in metallo con dimensioni compatte. Particolare attenzione è stata riposta nel design con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni: Orchid, Dark Moss o Slate Grey, quest’ultima con superficie in tessuto come si può osservare nella galleria qui sotto.

Il debutto sul mercato italiano di Yoga Slim 7 è previsto per il mese di settembre con prezzi a partire da 1.299 euro per la configurazione base.