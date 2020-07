Lenovo Yoga Creator 7 e IdeaPad Creator 5 in Italia

Tra i molti nuovi dispositivi che Lenovo si appresta a portare sul mercato anche quelli della neonata linea Creator indirizzata come si può intuire già dal nome a chi si occupa principalmente dell’editing dei contenuti multimediali. Mostrati in anteprima all’inizio dell’anno dal palco del CES 2020, sono stati protagonisti questa mattina del Digital Event che ne anticipa il debutto commerciale. Sui tratta di Yoga Creator 7 e IdeaPad Creator 5.

Lenovo Yoga Creator 7 e IdeaPad Creator 5

A livello di specifiche tecniche il modello Yoga Creator 7 offre un display Full HD da 15,6 pollici, processori Intel Core di decima generazione, schede video NVIDIA GTX, 8 o 16 GB di RAM, unità SSD da 256 GB, 512 GB o 1 TB, altoparlanti con Dolby Atmos, webcam, tastiera retroilluminata e batteria con autonomia dichiarata di 13 ore e supporto alla ricarica rapida. Il tutto in dimensioni pari a 355x230x17,9 mm.

Nella scheda di IdeaPad Creator 5 invece un pannello da 15,6 pollici Full HD, processori Intel Core di decima generazione, 4, 8 o 16 GB di RAM, schede video NVIDIA, SSD da 256 o 512 GB oppure HDD da 1 TB per lo storage, WiFi, Bluetooth 5.0 e batteria da 45 Whr con autonomia fino a 8 ore. In questo caso l’ingombro è 359×249,6×25 mm.

Lato software, in entrambi i casi il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Home. I prodotti saranno disponibili in Italia a partire dal mese di ottobre. Per quanto riguarda i prezzi, Yoga Creator 7 potrà essere acquistato nella sua configurazione base a 1.799 euro, mentre per quella di IdeaPad Creator 5 serviranno 1.499 euro.