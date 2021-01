CES 2021: ASUS ExpertBook e Chromebook per professionisti

ASUS ha presentato diversi notebook al CES 2021 di Las Vegas, tra cui ExpertBook B9 (B9400 vPro) e Chromebook CX9 (CX9400). Anche se utilizzano sistemi operativi differenti, il target è identico. Entrambi sono infatti indirizzati all’utenza business, come testimoniano la qualità costruttiva e la dotazione hardware di fascia alta. Disponibilità e prezzi verranno comunicati nelle prossime settimane.

Notebook ASUS per professionisti

Il nuovo ExpertBook B9 è il notebook business da 14 pollici (1920×1080 pixel) più sottile al mondo (14,9 millimetri). Questo modello è anche molto leggero (880 grammi), grazie all’uso di una lega in magnesio-litio per il telaio.

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i5/i7 di undicesima generazione (Tiger Lake), fino a 32 GB di RAM e SSD PCIe fino a 2 TB. Il notebook ha superato i test MIL-STD-810H, quindi può funzionare in presenza di condizioni ambientali estreme. La tastiera è retroilluminata, mentre il touchpad nasconde un tastierino numerico a LED.

Ovviamente sono disponibili tutte le funzionalità di sicurezza previste dalla piattaforma Intel vPro. Un sensore di prossimità rileva la presenza dell’utente e attiva lo schermo per consentire il login tramite riconoscimento facciale da parte della webcam ad infrarossi. In alternativa è possibile utilizzare il lettore di impronte digitali.

Chi preferisce un notebook con sistema operativo Chrome OS (e l’accesso alle app Android) potrà acquistare il Chromebook CX9. Gli utenti business troveranno specifiche simili a quelle di ExpertBook B9, come il telaio in lega di magnesio-litio, la certificazione MIL-STD-810H, lo schermo full HD da 14 pollici, i processori Intel Core i5/i7 di undicesima generazione e SSD PCIe fino a 2 TB.

Anche in questo caso ci sono componenti hardware specifici per la sicurezza. Oltre al lettore di impronte digitali è presente il chip Titan C che memorizza i dati sensibili, come password e chiavi crittografiche. Il chip impedisce inoltre la modifica del sistema operativo durante il processo di boot.