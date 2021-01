CES 2021: ASUS ZenBook Duo con doppio schermo

Dopo aver annunciato tre gaming laptop, ASUS ha presentato al CES 2021 di Las Vegas nuovi notebook per creatori di contenuti e professionisti in generale. Si tratta degli ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) e ZenBook Duo 14 (UX482) con display secondario ScreenPad Plus.

ASUS ZenBook Duo, lo schermo si inclina

I nuovi ZenBook Pro Duo 15 e ZenBook Duo 14 sono aggiornamenti dei precedenti modelli. Oltre alle novità hardware, ASUS ha introdotto anche modifiche allo schermo secondario posizionato tra quello principale e la tastiera. Lo ScreenPad Plus può essere ora inclinato (9,5 gradi per il Pro Duo e 7 gradi per il Duo), in modo da facilitare la lettura e l’uso della stilo in dotazione.

Lo ZenBook Pro Duo 15 ha uno schermo principale OLED touch da 15,6 pollici e uno schermo secondario touch da 14,09 pollici, entrambi con risoluzione Ultra HD (3840×2160 pixel). La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i7/i9 di decima generazione, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8 GB di memoria GDDR6.

Lo ZenBook Duo 14 ha invece uno schermo principale touch da 14 pollici e uno schermo secondario touch da 12,6 pollici, entrambi con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i5/i7 di undicesima generazione, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce MX450 con 2 GB di memoria GDDR6.

Su entrambi i notebook sono installati specifici software per sfruttare lo ScreenPad Plus, tra cui ASUS Control Panel, un tool che supporta le varie funzionalità di Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro e After Effects. ASUS non ha comunicato disponibilità e prezzi per il mercato italiano.