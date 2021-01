CES 2021: ASUS ROG annuncia tre gaming laptop

ASUS ha atteso il lancio dei processori Ryzen 5000 Mobile e delle GPU GeForce RTX 30 da parte di AMD e NVIDIA prima di annunciare i tre gaming laptop a marchio ROG (Republic Of Gamers). I nuovi modelli sono Flow 13, Zephyrus Duo 15 SE e Strix SCAR 17. Arriveranno sicuramente in Italia, ma ASUS non ha comunicato date e prezzi.

ASUS ROG: specifiche dei tre notebook

Il ROG Flow 13 è l’unico dei tre modelli con scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650, ma è possibile utilizzare il modulo esterno ROG XG Mobile che integra una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 o RTX 3070. Il collegamento avviene tramite la porta proprietaria eGPU che offre una larghezza di banda di 63 Gbps.

Il notebook ha uno schermo touch da 13,4 pollici (1920×1200 pixel a 120 Hz o 3840×2400 pixel a 60 Hz), processori AMD Ryzen 5000 Mobile, fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe fino a 1 TB.

La caratteristica unica del ROG Zephyrus Duo 15 SE è lo schermo secondario ScreenPad Plus da 14,1 pollici, posizionato tra lo schermo principale da 15,6 pollici e la tastiera. ASUS offre configurazioni con processori AMD Ryzen 5000 Mobile, schede video NVIDIA GeForce RTX 30, fino a 32 GB di RAM e SSD PCIe fino a 1 TB.

Il target del notebook è testimoniato anche dall’avanzato sistema di raffreddamento Active Aerodynamic System Plus e dalla presenza di quattro altoparlanti (due tweeter e due woofer).

Il ROG Strix SCAR 17, infine, ha uno schermo da 17,3 pollici (1920×1080 pixel a 360 Hz o 2560×1440 pixel a 165 Hz), processori AMD Ryzen 5000 Mobile, schede video NVIDIA GeForce RTX 30, fino a 64 GB di RAM e SSD fino a 2 TB.

Altre interessanti specifiche sono la tastiera meccanica ottica con illuminazione a LED RGB e quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos e cancellazione del rumore.