CES 2021: D-Link per la casa e per l'ufficio

D-Link ha portato al CES 2021 una serie di novità legate tanto all’ambiente domestico, quanto alla realtà d’ufficio. Trattasi più che altro di un’evoluzione lineare rispetto al passato, portando sulla piazza dispositivi aggiornati nel design e nelle funzionalità per riadattarsi al mutato contesto.

D-Link, le novità del CES 2021

Un esempio è lo switch Multi-Gigabit, molto elegante nelle linee ed al tempo stesso performante per quelle che sono le esigenze domestiche di una rete che deve saper gestire al tempo stesso i backup di un professionista e le esigenze di un gamer collocati sotto lo stesso tetto: “Dotato di porte Ethernet da 2.5G e di una porta Ethernet da 10G, gli utenti possono connettersi per godere di streaming e giochi in HD senza interruzioni, mentre la porta 10G si collega all’archiviazione per un rapido backup o ripristino dei dati“. Il tutto con una “modalità Turbo” che affonda i tempi di latenza, così da rendere ancor più evidente l’utilità di uno switch di nuova generazione.

Ulteriore novità è la cam di videosorveglianza per esterni DCS-8635LH, con protezione IP65, risoluzione QHD 2K e copertura dell’area a 360 gradi: “Funzioni avanzate come il rilevamento delle persone, il riconoscimento facciale, il tracciamento automatico del movimento, il rilevamento di rottura vetri e la sirena dell’altoparlante dissuadono gli intrusi e proteggono gli ambienti domestici“.

Particolarmente interessante per specifiche necessità è il DWA-X1850, adattatore USB 3.0 Wi-Fi 6: “Collegando semplicemente l’adattatore a una porta USB, gli utenti possono usufruire di un Internet sicuro e ad alta velocità fino a 574 Mbps nella banda 2,4GHz e 1200 Mbps nella banda 5GHz.

Il DWA-X1850 è inoltre dotato di crittografia Wi-Fi WPA3 per una protezione ottimale della rete e dei dispositivi“.

Restare connessi gli uni con gli altri, alle nostre case e alle nostre aziende è essenziale oggi più che mai. La pandemia globale ci ha insegnato quanto sia importante la tecnologia e il suo ruolo critico nel sostenere la nostra vita quotidiana; dal lavoro e dall’apprendimento a distanza alla fornitura di servizi di assistenza. Oggi più che mai, D-Link si impegna a garantire che le persone in tutto il mondo siano mantenute collegate in tutti i settori della loro vita. Siamo orgogliosi di presentare le nostre più recenti tecnologie, che sono una vera e propria testimonianza del nostro impegno a creare e progettare soluzioni che migliorino davvero la vita delle persone. Kevin Wen, Presidente di D-Link Europe

Una carezza, infine, al 5G: l’hotspot mobile DWR-2101 e il router AC2600 abilitano velocità di download fino a 1,6 Gbps, aprendo così la mobilità a quella che è la nuova dimensione della connettività.