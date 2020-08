People Card, i biglietti da visita su Google

Si chiamano People Card e possono essere descritti in breve come biglietti da visita digitali da mostrare agli altri quando digitano il nostro nome sul motore di ricerca. È la novità annunciata oggi da Google, disponibile inizialmente per una cerchia limitata di utenti, ma non per questo meno interessante.

Il tuo biglietto da visita su Google: People Card

Qualcosa di simile ai riquadri del Knowledge Graph che compaiono nelle SERP dopo aver inviato come query il nome di un personaggio noto, ma che anziché rimandare alle pagine di Wikipedia o ad altre informazioni pubblicate da terzi mostrano nome, cognome, immagine del profilo, occupazione e azienda, studi, città di residenza e una breve biografia, completando il tutto con i link ai profili personali sui social network.

Il processo di creazione delle People Card è piuttosto semplice: è sufficiente effettuare l’identificazione al proprio account Google e selezionare il pulsante “Get started” dopo aver digitato “add me to search” sul motore di ricerca.

Potremmo affermare che così facendo il gruppo di Mountain View mette a disposizione uno specchietto attraverso il quale presentarsi online. Il rollout è immediato, ma per il momento limitato solo agli utenti in India che hanno scelto la lingua inglese come predefinita sui loro dispositivi mobile. Immaginiamo che come solitamente accade per le altre novità in arrivo da Mountain View il raggio d’azione dell’iniziativa arriverà a interessare in futuro altri territori.