CES 2021: Intel Rocket Lake-S e Alder Lake

Insieme ai processori Tiger Lake-H per notebook, Intel ha svelato i dettagli di una CPU Rocket Lake-S per desktop al CES 2021 di Las Vegas. I primi PC arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. L’azienda californiana ha inoltre anticipato alcune informazioni sui processori Alder Lake che debutteranno nel secondo semestre.

Intel Rocket Lake-S per PC desktop

I dettagli dell’architettura Rocket Lake-S erano stati divulgati a fine ottobre 2020. Intel ha utilizzato ancora (per la quinta volta) la vecchia tecnologia di processo a 14 nanometri, ma sono stati apportati vari miglioramenti che hanno permesso di incrementare del 19% il numero di istruzioni eseguite per ciclo di clock (IPC).

Il debutto avverrà nel primo trimestre con vari Core i5/i7/i9, tra cui il Core i9-11900K mostrato a Las Vegas. Questo processore integra otto core Cypress Cove (variante a 14 nanometri dei core Sunny Cove a 10 nanometri di Ice Lake) con frequenza massima di 5,3 GHz (singolo core). Accanto alla CPU c’è la GPU Intel Iris Xe Graphics.

Il processore supporta memorie DDR4-3200, 20 linee PCIe 4.0 e USB 3.2 Gen 2×2 con velocità massima di 20 Gbps. Secondo Intel, le prestazioni grafiche nell’esecuzione dei giochi sono fino all’8% superiori a quelle del Ryzen 9 5900X, quando abbinato ad una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080.

Insieme ai processori Rocket Lake-S saranno disponibili nuove schede madri con chipset Intel serie 500 (Z590, B560 e H510), sulle quali è possibile installare anche gli attuali processori Come Lake, in quanto il socket è lo stesso (LGA 1200). Le CPU Rocket Lake-S possono essere installate anche sulle schede madri con chipset Intel Z490, Q470 e H470.

Intel Alder Lake: finalmente i 10 nanometri

Intel ha anticipato alcuni dettagli sull’architettura Alder Lake per desktop. Per i futuri processori di dodicesima generazione verrà finalmente utilizzata la tecnologia di processo a 10 nanometri SuperFin, come per Tiger Lake.

Alder Lake è un’architettura ibrida, simile a Lakefield. Sono infatti previsti core ad alte prestazioni (Golden Cove) e core a bassi consumi (Gracemont), in modo da offrire configurazioni per ogni esigenza.

Tra le novità previste ci sono il supporto per le memorie DDR5 e lo standard PCI Express 5.0. Per queste CPU sarà necessario acquistare nuove schede madri con chipset serie 600 e socket LGA 1700.