LG Gram, la nuova gamma si presenta al CES 2021

Gamma 2021: cinque modelli e tre colori. Così si presenta la nuova famiglia LG Gram, laptop annunciati a fine 2020 e pronti ad occupare il centro della scena in occasione del CES 2021.

La famiglia si compone dei seguenti modelli:

LG gram 17 (modello 17Z90P)

(modello 17Z90P) LG gram 16 (modello 16Z90P)

(modello 16Z90P) LG gram 14 (modello 14Z90P)

(modello 14Z90P) LG gram 2-in-1 16 (modello 16T90P)

(modello 16T90P) LG gram 2-in-1 14 (modello 14T90P)

LG Gram 2021: le specifiche

Le caratteristiche sono quelle note, assemblate al fine di ottenere elasticità e leggerezza in un contesto produttivo che richiede massima adattabilità ad ogni mutazione del contesto circostante: si parte dal cuore Intel di undicesima generazione (con certificazione Intel EVO), grafica Iris Xe e memoria LPDDR4x, ma si fa notare tra le caratteristiche premium anche l’elevata risoluzione (2560 x 1600 per le versioni da 17 e 16 pollici, 1920 x 1200 per i 14″) disponibile su display ad alto contrasto.

Per quanto riguarda i nuovi LG gram da 16 e 14 pollici pesano rispettivamente 1199g e 999g, e hanno uno spessore ridotto di 1,68 cm. Grazie alle cornici ultra-sottili di LG e alla scelta di nascondere la cerniera all’interno del telaio, tutti e tre i modelli raggiungono un rapporto screen-to-body (STBR) del 90%.

Entrambe le versioni da 16 e 14 pollici godono di cerniera a 360 gradi, elemento che rende il dispositivo estremamente flessibile e utilizzabile in qualsivoglia spazio o contesto lavorativo.

Al momento non sono ancora disponibili i prezzi ufficiali con i quali la gamma LG Gram esordirà in Europa fin dalle prossime settimane.