I processori Intel di undicesima generazione destinati ai computer desktop, nome in codice Rocket Lake, arriveranno sul mercato entro il primo trimestre 2021. La conferma è giunta direttamente dal chipmaker di Santa Clara. A bordo ci saranno il supporto allo standard PCIe 4.0 e la compatibilità con le schede madri della serie 400 (socket LGA 1200) già in circolazione.

Rocket Lake: l’undicesima generazione su desktop

Sebbene il chipmaker non abbia fatto alcun riferimento specifico alla finestra di lancio, fonti ritenute a conoscenza della roadmap indicano il mese di marzo come quello più probabile. La tempistica scelta per l’annuncio non è certo casuale. Proprio oggi AMD presenterà in via ufficiale le CPU destinate al segmento desktop basate sull’architettura Zen 3 di nuova generazione.

Tornando alle unità di Intel, dovrebbero far leva ancora una volta sul processo produttivo a 14 nm e beneficiare dei miglioramenti già visti nei core Willow Cove presenti sui processori Tiger Lake per laptop. Secondo altre indiscrezioni saranno presenti fino a un massimo di 8 core (e 16 thread) anziché 10/20 come sulla generazione attuale.

Grazie a PCIe 4.0 potranno inoltre sfruttare appieno sia le soluzioni SSD più avanzate per lo storage sia le schede video più performanti in commercio. Queste le parole di John Bonini, VP e GM della divisione Client Computing Group Desktop, Workstations and Gaming.