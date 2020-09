Nuovo logo, nuova Intel

Intel cambia logo. Ma non solo: più che il nuovo logo, Intel cambia sé stessa. Il nuovo logo è quindi soltanto il termine di un percorso evolutivo, l’inizio di una nuova strada, l’impronta decisionale di una nuova identità che il marchio intende imprimere sulle proprie strategie e sul proprio modo di stare al mondo.

Intel, ecco il nuovo logo

Basta pensare al nome “Intel” perché la mente sviluppi immediatamente gli stimoli che portano ad immaginare il circoletto blu, l’iconico font e magari anche qualche suono di contorno. Tutto ciò ha segnato un’epoca, ma ora Intel intende iniziare a costruire il nuovo capitolo della propria epopea. Non è certo un caso se il cambiamento avviene in un momento iconico come quello del lancio della nuova generazione “Tiger Lake“, elemento sul quale Intel scommette moltissimo e che nelle presentazioni viene annunciato come un salto generazionale realmente profondo e innovativo.

Come cambia dunque il nuovo logo? Così:

Non c’è discontinuità, ma c’è evoluzione; non c’è rottura, ma c’è maturazione; c’è cambiamento, ma nel solco della tradizione. Intel intende ripensare la propria immagine (e la propria azienda) nell’ottica di un contesto mutato ed evolve così il logo come simbolo di un cambiamento più vasto e profondo che coinvolgerà tutto e tutti.

Dare inizio alla nuova era del brand Intel

Nell’esplicare il significato che soggiace alla decisione di avventurare l’azienda in questo cambio di immagine, le parole di Karen Walker (Senior Vice President Chief e Marketing Officer di Intel) sono le più importanti poiché entrano nel dettaglio di un cambiamento che il gruppo intende abbracciare con decisione. Una mutazione che va spiegata, e capita, tanto dal gruppo quanto dagli stakeholder, ma soprattutto da quel mondo esterno che per decenni ha guardato ai prodotti Intel come ad un spioncino attraverso cui guardare il futuro.

Così Karen Walker:

Intel è un brand conosciuto in tutto il mondo, con il suo logo, le sue “bunny suit” indossate nei laboratori e il suo iconico “bong” musicale. Difatti, Forbes ha recentemente nominato Intel come uno dei brand di maggiore valore al mondo. Costruito su 52 anni di innovazione, su una dedizione verso l’eccellenza, la velocità e le prestazioni, il brand di Intel è rimasto sostanzialmente inalterato per anni, anche se l’azienda ha vissuto una significativa evoluzione del proprio business.

Oggi compiamo un salto nel futuro. Il brand Intel si è trasformato per riflettere il suo ruolo fondamentale nella creazione di tecnologia che genera progresso per tutto il mondo.

Siamo un’azienda diversa rispetto ad anche soli cinque anni fa. Stiamo mettendo in atto concreatamente una nuova strategia di crescita, creando un nuovo mix di ricavi e perseguendo nuovi segmenti di mercato alimentati dai dati e dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale, dalla trasformazione delle reti con il 5G e l’intelligent edge. Il nostro variegato portafoglio di prodotti e l’ampio ecosistema non hanno eguali. Entrando in nuovi mercati e ampliando la nostra tecnologia, vediamo un’opportunità di giocare un ruolo ancora più grande per il successo dei nostri clienti. Opportunità che inizia con la tecnologia di Intel come fondamenta o come innesco delle più grandi innovazioni al mondo.

Allo stesso tempo, siamo un team di oltre 100.000 sognatori e artefici che crede fortemente nel proprio scopo: creare tecnologia che cambia il mondo e arricchisce le vite di ogni persona sulla Terra. Non c’è mai stato un momento tanto urgente in cui dover mettere a frutto l’ampiezza e la portata del nostro raggio d’azione per produrre benefici verso le persone, le aziende e il nostro pianeta.

Da professionista di marketing, la mia aspirazione per il nuovo brand di Intel è quella di cogliere e trasmettere sia il nostro business che la nostra evoluzione culturale attraverso una piattaforma semplificata e concentrata che supporti le nostre ambizioni per l’anno 2030 rimanendo fedeli alla nostra storia.

L’aspetto del brand di Intel è significativo e inspirato alla celebre frase di Robert Noyce: “Non sentirti gravato dal peso della storia. Vai fuori e realizza qualcosa di speciale“. Questa frase è stata a lungo una fonte di ispirazione e innovazione in tutta l’azienda; è nel DNA di Intel. Il mantra che è stato la stella polare di generazioni di lavoratori verso la realizzazione di qualcosa che avesse un impatto significativo nel mondo. Questo nuovo brand non è solo rappresentativo della tecnologia che creiamo, ma è anche l’espressione di quella umana scintilla di ingegno e innovazione che attraversa l’intera azienda.

Il nuovo brand di Intel riflette il nostro impegno per accelerare il progresso verso le più importanti sfide al mondo. Come ha affermato il CEO Bob Swan quest’anno: “il nostro mondo sta affrontando sfide diverse da tutte quelle che abbiamo incontrato finora. Il bisogno urgente di un’azione per risolvere il cambiamento climatico; il profondo digital divide; la mancanza di categorie sottorappresentate, di inclusione e di uguaglianza nel settore tecnologico; la pandemia e la richiesta di una nuova era di responsabilità sociale condivisa. Per affrontare tutto questo, abbiamo alzato l’asticella per noi stessi e fatto evolvere la nostra strategia di responsabilità d’impresa per aumentare la portata del nostro lavoro con gli altri per creare un mondo più responsabile, inclusivo e sostenibile, attivato grazie alla tecnologia e alle nostre azioni collettive.

Questa fedeltà in chi siamo e in ciò che il brand rappresenta infonde umanità in ogni cosa che facciamo. Porta soluzioni ai nostri clienti che toccano le vite delle persone in tutto il mondo.

Queste forze propulsive hanno reso palese che fosse il tempo per la nostra immagine esteriore di evolversi per rappresentare al meglio l’azienda che siamo diventati:

Il nostro nuovo logo onora il passato riprendendo alcuni forti elementi di design ma al contempo li semplifica e li modernizza per dare volume e respiro nel protendere il brand verso il futuro

Qualcuno vede “Intel Inside” come un adesivo; per noi è un badge, ovvero un emblema. Abbiamo reimmaginato i nostri badge some semplici espressioni che conferiscono ai nostri prodotti un’identità individuale e simultaneamente li connettono all’interno della grande famiglia One Intel.

Il blu resta il colore fondamentale del brand Intel. In aggiunta al nostro classico blu Intel, introdurremo nuove varianti con una palette di colori estesa per aumentare la profondità e rimodernare la nostra identità visiva.

La nostra firma sonora o “bong” conserverà le cinque note riconoscibili in tutto il mondo, ma sarà introdotta una versione più moderna nel corso dell’anno.

Siamo consapevoli che un nuovo brand non prende vita con nuovi colori, suoni e logo; deve essere un richiamo che unisce, fondato sull’azione e allineato allo scopo aziendale. Sappiamo che solo con il tempo e un continuo percorso di eccellenza nell’innovazione e nella fornitura ai nostri clienti plasmeremo e definiremo noi stessi.

Piuttosto che presentare tutte le novità in una volta sola, il nostro piano è di introdurre il nostro brand nel corso del tempo. Iniziamo oggi con il lancio della nostra Undicesima Generazione di processori Intel Core, siccome rappresentano una delle nostre più grandi innovazioni degli ultimi anni.

Nel futuro, vederete il brand riflettere in:

Our technology. Continueremo a creare tecnologia rivoluzionaria che attiva i nostri partner e i nostri clienti per realizzare qualcosa di speciale per il loro business e le persone che soddisfano.

Continueremo a creare tecnologia rivoluzionaria che attiva i nostri partner e i nostri clienti per realizzare qualcosa di speciale per il loro business e le persone che soddisfano. Our impact. Raddoppieremo il nostro impegno per consentire alle persone di fare qualcosa di speciale

Raddoppieremo il nostro impegno per consentire alle persone di fare qualcosa di speciale Our team. Celebreremo il nostro team, il nostro ecosistema di innovatori e tutte le cose speciali che realizzano per determinare effetti positivi nel mondo.

Ti invitiamo a partecipare con noi in questo viaggio, a trasformare il modo in cui fai business, a fare qualcosa di speciale. Ora è il momento di raccogliere questo mantra interiore, portarlo nel mondo e celebrarlo; di celebrare te e tutte le cose che il tuo lavoro ispira gli altri a fare.

Tutto ciò di cui c’è bisogno è un’idea – e avere Intel Inside – per fare qualcosa di special.