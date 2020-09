I nuovi Acer Swift 3 e Swift 5 con Intel Tiger Lake

Novità anche per il catalogo laptop di Acer che oggi annuncia la prossima disponibilità dei modelli Swift 3 e Swift 5 con processori Intel Core i5 o i7 di undicesima generazione e grafica integrata Iris Xe. In particolare, Swift 5 è uno dei primi dispositivi ad aver ottenuto la certificazione Evo come parte del Project Athena.

Acer presenta Swift 3 (2020) e Swift 5 (2020)

Partiamo dalle caratteristiche di Swift 3 che tra le altre specifiche tecniche vanta connettività WiFi 6, supporto a Thunderbolt 4, un display da 13,5 pollici circondato da bordi di 5 mm con risoluzione 2256×1504 pixel (aspect ratio 3:2) e luminosità 400 nit, tastiera retroilluminata, unità SSD da diversi tagli per lo storage, fino a 16 GB di RAM DDR4, lettore di impronte digitali, poggiapolsi in alluminio-magnesio e 18 ore di autonomia dichiarata. Il tutto racchiuso in una scocca in metallo con uno spessore pari a 15,95 mm e peso di soli 1,19 Kg.

La durata di Swift 5 con una sola ricarica arriva invece a 17 ore. Grande attenzione è stata riposta al design con un telaio in magnesio-litio e magnesio-alluminio resistente e leggero, peso ridotto a 1 Kg, cerniera appositamente progettata che solleva la base quando si apre lo schermo migliorando l’ergonomia e favorendo la dissipazione del calore. Lo schermo è touch con diagonale da 14 pollici, definizione Full HD e screen-to-body-ratio del 90%. A ricoprirlo un vetro Antimicrobial Corning Gorilla Glass 2 che riduce la formazione di microrganismi. C’è anche la possibilità di integrare una soluzione antimicrobica per il touchpad, la tastiera e tutte le cover. Questo il commento di James Lin, General Manager per la divisione Notebooks e IT Products Business di Acer.

I nuovi notebook Acer Swift rappresentano un sostanziale balzo in avanti in termini di prestazioni, reattività e usabilità per i nostri clienti che usano un unico prodotto per lavoro e intrattenimento mentre sono in movimento. Acer ha prestato la massima attenzione per garantire che ogni aspetto del design esalti la migliore esperienza che la categoria Intel Evo possa fornire, così da aiutare i nostri clienti a ottenere di più.

Prezzi e disponibilità

Questi i prezzi di vendita dei due modelli annunciati oggi da Acer: Swift 3 (SF313-53) arriverà sul mercato nel mese di novembre a 899 euro per la configurazione base mentre Swift 5 (SF514-55) sarà acquistabile già da ottobre a partire da 1.099 euro.