Il laptop Dell Latitude 9510 con modem 5G in Europa

Annunciato nei primi giorni dell’anno, in apertura di CES 2020 (quando ancora si organizzavano eventi fisici), Dell Latitude 9510 è un laptop con modem 5G destinato a un’utenza professionale. Portato su altri mercati nel mese di maggio, fa oggi il suo debutto ufficiale anche in Europa.

Dell porta Latitude 9510 in Europa: il laptop 5G

Sotto la scocca nasconde un chip Intel vPro per rispondere alle esigenze più avanzate in termini di performance con soluzioni SSD configurabili a piacimento per lo storage. La connessione in mobilità ai network 5G è gestita dalla componente Snapdragon X55. Questo il commento di Bart Van Kildonck, Head of Connected Products e Smart Mobility Services di Orange Business Services.

È stata una nostra priorità offrire un’esperienza ricca e senza intoppi che fa leva sulla potenza del 5G per i nostri clienti enterprise Con il laptop di Dell pronto per il 5G siamo i primi a innovare l’ambito delle soluzioni mobile sempre connesse e sicure destinate sia alle utenze enterprise di tutto il mondo sia ai lavoratori smart del futuro.

Il comunicato stampa relativo al lancio di Dell Latitude 9510 giunto in redazione non fa riferimento al prezzo di vendita. Oltreoceano l’esborso economico per la configurazione base è stato fissato in 1.899 dollari.