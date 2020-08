Dell presenta Latitude 7410 Chromebook Enterprise

“Non è solo un altro Chromebook”, così Rahul Tikoo, Senior Vice President della divisione Commercial Product Group di Dell, ha commentato l’arrivo del nuovo Latitude 7410 Chromebook Enterprise. Un laptop basato su Chrome OS che come si può intuire già dal nome strizza l’occhio al segmento business del mercato.

Il nuovo Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise

Un modello che fa della versatilità uno dei suoi principali punti di forza. Si tratta del Chromebook con display da 14 pollici più leggero al mondo con pannello che arriva alla risoluzione 4K (opzionale), superficie touch (opzionale) e filtro Low Blue Light per non affaticare la vista. Per quanto riguarda l’autonomia, quella dichiarata è fi 21 ore con una ricarica, sostenuta dalla tecnologia ExpressCharge Boost per passare da 0% a 80% di batteria in un’ora. Queste le parole di Tikoo.

Il nostro nuovo Latitude Chromebook Enterprise è progettato per collaboratori e manager IT che stanno adottando Chrome OS in ambito professionale. I collaboratori apprezzeranno il suo design e le funzionalità pensate per operare in un contesto lavorativo dinamico, mentre i manager IT avranno accesso a caratteristiche legate a gestione e sicurezza controllando i dispositivi in ambiente corporate.

Queste le specifiche tecniche principali: processori Intel Core (fino a i7) di decima generazione, fino a 16 GB di RAM DDR4, GPU Intel UHD Graphics, unità SSD PCIe NVMe fino a 512 GB per lo storage, WiFi 6, moduli per la connettività ai network mobile, Bluetooth 5.1, due porte USB Type-C, altre due USB 3.2, uscita video HDMI 2.0, lettore per schede di memoria e batteria da 52 o 68 Whr. Nulla è stato lasciato al caso in termini di design con un telaio in alluminio o fibra di carbonio, a scelta.

Infine i prezzi. Sono al momento stati resi noti quelli per il mercato degli Stati Uniti: da 1.299 dollari. Più avanti arriverà anche la versione con processori Intel Core i3 in vendita da 1.099 dollari. È possibile scegliere tra l’incarnazione “laptop” del dispositivo e quella “2-in-1” mostrata nell’immagine qui sopra.