Chrome OS: Phone Hub per l'integrazione con Android

Anni fa si parlava di una possibile convergenza tra Chrome OS e Android, ma il progetto di far confluire i due sistemi operativi in un’unica piattaforma non è mai andato in porto. L’avvicinamento ad ogni modo c’è stato, come testimonia la possibilità di utilizzare le applicazioni del Play Store sui Chromebook. Si proseguirà in questa direzione con il debutto di una funzionalità inedita chiamata Phone Hub.

Phone Hub: Google punta sull’integrazione Chrome OS-Android

Per fare un paragone potremmo definirla l’equivalente dell’app Il Tuo Telefono messa a disposizione da Microsoft agli utenti di Windows 10 che permette di interagire con lo smartphone direttamente dal PC. Questa la descrizione trapelata.

Fornisce agli utenti un’interfaccia per vedere informazioni a proposito dei loro telefoni Android ed eseguire azioni sullo smartphone da Chrome OS.

Phone Hub dovrebbe trovare posto nella sezione Dispositivi Connessi del sistema operativo con link diretto all’esecuzione di tre comandi differenti: Phone Hub Notifications e Phone Hub Notifications Badge per la gestione delle notifiche provenienti dal telefono, Phone Hub Task Continuation per riprendere l’utilizzo delle app nel punto esatto in cui erano state interrotte sul dispositivo mobile.

Al momento non è dato a sapere quali siano le tempistiche fissate da Google per il debutto della funzionalità che comunque risulterebbe in linea con la filosofia Better Together del gruppo di Mountain View, nell’ottica di una sempre più profonda integrazione tra i dispositivi legati all’ecosistema mobile e quelli invece più vicini all’ambito desktop.