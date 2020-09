ASUS: tutti i nuovi laptop con Intel Tiger Lake

L’evento virtuale Built for Brilliance organizzato da ASUS ha visto l’annuncio di nuovi PC che includono alcuni laptop basati sui nuovi processori Intel Tiger Lake di undicesima generazione. Al debutto per il brand taiwanese anche modelli certificati Intel Evo per via delle caratteristiche riguardanti il design.

ASUS ZenBook, VivoBook ed ExpertBook con Intel Tiger Lake

Si parte dallo ZenBook Flip S (UX371), il primo a beneficiare della già citata certificazione Evo, con il suo spessore di soli 13,9 mm e 1,2 Kg di peso. Racchiude uno schermo 4K Ultra HD di tipo NanoEdge con gestione dei colori garantita da Pantone e supporto all’interazione con pennino ASUS Pen. A livello estetico si fa notare la finitura Jade Black con elementi Red Copper e superficie in alluminio spazzolato. Al centro la cerniera ErgoLift che permette una rotazione fino a 360 gradi così da offrire diverse modalità di utilizzo. Non manca poi NumberPad 2.0 che all’occorrenza trasforma il touchpad in un tastierino numerico. Nella scheda delle specifiche tecniche processori Intel Core i7 di undicesima generazione, GPU Intel Iris Xe, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe con capacità fino a 1 TB, porte USB-C con supporto per Thunderbolt 4, uno slot USB 3.2 Type-A, uscita HDMI e batteria in grado di assicurare una giornata di utilizzo continuato.

Spessore di 13,9 mm e 1,3 Kg di peso per ZenBook Flip 13 (UX363) che condivide parecchie caratteristiche di design con il modello appena descritto. Tra i punti di forza un migliorato sistema per la dissipazione del calore. Trovano posto al suo interno lo stesso processore Intel Core i7 di undicesima generazione e il resto delle specifiche elencate poc’anzi, ma la risoluzione del pannello si ferma al Full HD. La batteria è da 67 Wh.

La carrellata prosegue con ZenBook S (UX393). Offre un display touchscreen da 13,9 pollici con rapporto di forma 3:2, risoluzione 3300×2200 pixel e pannello NanoEdge, processori Intel Core i7 di undicesima generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe fino a 1 TB per lo storage, uscita video HDMI, NumberPad 2, porte USB-C con Thunderbolt 4 e lettore di schede microSD. La batteria è da 67 Wh. Il tutto all’interno di una scocca unibody in metallo con 15,7 mm di spessore e un peso di 1,35 Kg.

La caratteristica di punta di ZenBook 14 Ultralight (UX435) è ben comprensibile già dal suo nome: pesa solo 980 grammi. In questo caso i processori Intel Core i7 di undicesima generazione possono essere affiancati dalla GPU Iris Xe (modello UX435EAL) oppure dalla scheda dedicata NVIDIA GeForce MX450 (UX435EGL). Lo screen-to-body ratio arriva al 92% grazie a bordi molto sottili. Supporta gli HDMI 2.0 e WiFi 6.

Ancora più leggero ExpertBook B9 (B9400) con i suoi 880 grammi. Gode della certificazione militare MIL-STD 810H che assicura un’adeguata resistenza alle sollecitazioni. In questo caso i nuovi processori Intel possono essere affiancati da due unità SSD in configurazione RAID 0 o RAID 1.

Erede di un modello particolarmente apprezzato dagli utenti, il nuovo ZenBook 14 (UX435) integra il nuovo processore Intel, porte USB-C con Thunderbolt 4, slot USB 3.2 Type-A, HDMI 2.0, lettore microSD, jack audio, display NanoEdge e a scelta GPU Iris Xe (UX435EA) o GeForce MX450 (UX435EG). Il peso è 1,19 Kg. Due le colorazioni disponibili: Pine Grey e Lilac Mist.

Arriva al 4K la risoluzione del pannello presente su ZenBook Flip 15 (UX564), con tanto di certificazione Pantone e touch. Qui la CPU Intel di ultima generazione può essere affiancata da una NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti per il gaming.

Touchscreen e convertibile il VivoBook Flip 14 (TP470) con cerniera a 360 gradi, supporto al pennino, stessa CPU già elencata per i modelli precedenti, GPU Intel Iris Xe, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe fino a 1 TB e porte USB-C con Thunderbolt 4. Debutterà nelle colorazioni Indie Black e Transparent Silver con accenti colorati sul tasto Invio.

13,3 pollici e 14 pollici per ZenBook 13 (UX325) e Zenbook 14 (UX425). Il più piccolo ha uno spessore di soli 13,9 mm e un peso che supera di poco 1 Kg. Le specifiche sono le stesse già scritte più volte, ma qui il quantitativo di RAM a bordo può arrivare a 32 GB.

Ancora, ecco i nuovi VivoBook S13 (S333), VicoBook S14 (S433) e VivoBook S15 (S533), rispettivamente da 13, 14 e 15 pollici. Le configurazioni rimangono le stesse, ma per lo storage si può optare per unità Intel Optane Memory H10.

Concludono l’elenco dei nuovi laptop ASUS con CPU Intel di nuova generazione VivoBook 14 (K413-X413) e VivoBook 15 (K513-X513). Tra le specifiche di spicco fino a 16 GB di RAM, WiFi 6 e la possibilità di affiancare un HDD alla SSD. Diverse le colorazioni disponibili con chassis in materiale plastico: Dreamy White, Cobalt Blue, Bespoke Black, Hearty Gold, Indie Black e Transparent Silver.

Nell’occasione sono stati presentati anche PC con processori Intel di decima generazione: il portatile ZenBook Pro 15 (UX535) e il desktop all-in one Zen AiO 24/22 (A5400/A5200). Di seguito una galleria di immagini che li racchiude tutti.

Al momento non siamo a conoscenza dei prezzi né delle tempistiche per la distribuzione sul mercato.