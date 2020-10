Faranno il loro debutto sul mercato tra meno di un mese, con le caratteristiche e i prezzi elencati poco più avanti: AMD ha presentato i nuovi processori per computer desktop della linea Ryzen 5000, basati sull’architettura Zen 3. I passi in avanti si registrano sul fronte delle performance, soprattutto per quanto riguarda quelle single core.

AMD Ryzen 5000 con Zen 3: le quattro CPU

Realizzate con sistema produttivo a 7 nm, le CPU incrementano sia la frequenza di boost sia l’IPC (+19%). Sono pensate per soddisfare le esigenze più avanzate in ambito gaming, ma potranno dire la loro anche sui PC di chi si quotidianamente si trova a dover gestire carichi di lavoro pesanti o la creazione di contenuti, soprattutto nell’incarnazione top di gamma Ryzen 9 5950X. Qui sotto i modelli annunciati e l’esborso economico al lancio tra parentesi. Le specifiche sono di fatto quelle anticipate nei giorni scorsi dalle tante indiscrezioni finite in Rete. Per tutti l’uscita è fissata al 5 novembre.

AMD Ryzen 9 5950X (799 dollari): 16 core – 32 thread, TDP 105 W, 3,40-4,90 GHz, 72 MB cache;

(799 dollari): 16 core – 32 thread, TDP 105 W, 3,40-4,90 GHz, 72 MB cache; AMD Ryzen 9 5900X (549 dollari): 12 core – 24 thread, TDP 105 W, 3,70-4,80 GHz, 70 MB cache;

(549 dollari): 12 core – 24 thread, TDP 105 W, 3,70-4,80 GHz, 70 MB cache; AMD Ryzen 7 5800X (449 dollari): 8 core – 16 thread, TDP 105 W, 3,80-4,70 GHz, 36 MB cache;

(449 dollari): 8 core – 16 thread, TDP 105 W, 3,80-4,70 GHz, 36 MB cache; AMD Ryzen 5 5600X (299 dollari): 6 core – 12 thread, TDP 65 W, Wraith Stealth, 3,70-4,60 GHz, 35 MB cache.

Nell’occasione AMD ha anche fornito qualche prima indicazione sulle schede video della gamma Radeon RX 6000 con architettura RDNA2, nome in codice Big Navi. In questo caso per la presentazione ufficiale è necessario attendere un altro evento, messo in agenda per il 28 ottobre.

Ora la palla passa nelle mani del concorrente Intel che proprio ieri ha anticipato l’arrivo delle CPU Rocket Lake per sistemi desktop entro il Q1 2021.