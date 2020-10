Arriva dall’impianto produttivo della sudcoreana SK Hynix quello che viene descritto come il primo modulo RAM DDR5 pronto all’uso. In futuro le memorie basate sul nuovo standard definito in estate da JEDEC sostituiranno le attuali DDR4, in circolazione fin dal 2013. I benefici, come non è difficile immaginare, si avvertiranno principalmente sul fronte delle prestazioni.

I primi moduli RAM DDR5 di SK Hynix

L’annuncio odierno rappresenta la conclusione di un processo di sviluppo avviato dalla società asiatica intorno alla fine del 2018. Con velocità tra 4.800 e 5.600 Mbps i chip DDR5-4800 garantiranno inoltre un risparmio energetico. Vi si potranno realizzare moduli fino a 256 GB per configurazioni hardware oggi inimmaginabili o comunque accessibili solo a pochi fortunati.

La tecnologia prevede due canali 32-bit dedicati alla gestione dei dati anziché uno singolo 64-bit con benefici apprezzabili soprattutto in concomitanza dei carichi di lavoro più pesanti. Le RAM di nuova generazione saranno inoltre in grado di regolare in modo autonomo il voltaggio, senza più delegare il compito alla scheda madre, consentendo così ai produttori una maggiore libertà di impostazione durante la fase progettuale. Anche il resto del comparto hardware dovrà ad ogni modo risultare all’altezza (nonché compatibile): a tal proposito, chipmaker come Intel e AMD hanno già da tempo avviato i lavori.

Tornando alla roadmap di SK Hynix, sono fin qui stati condotti i test sui moduli da 6.400 Mbps e in programma ci sono quelli da 8.400 Mbps. La commercializzazione non sarà però immediata né per l’ambito consumer né per quello enterprise: interesserà in un primo momento, a partire dal 2021, il settore dei server destinati ai data center. Le previsioni stimano una penetrazione nel mercato delle DDR5 pari al 10% entro il 2022 e del 43% due anni più tardi (fonte Omdia).