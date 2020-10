ACEPC: coupon da 10 e 20 € di sconto per i Mini PC

Tutta la potenza necessaria per gestire le operazioni di base della produttività e dell’intrattenimento multimediale in un formato tanto piccolo da passare inosservato sulla scrivania: è quanto offrono i Mini PC del brand ACEPC che oggi è possibile acquistare su Amazon approfittando di coupon da 10 e 20 euro di sconto con spedizione immediata e gratuita.

Sconto sui Mini PC di ACEPC: i coupon di Amazon

Il modello T11 è declinato in tre versioni differenti, come elencato di seguito. A livello di specifiche tecniche tutte integrano moduli WiFi e Bluetooth per la connettività, uscite video HDMI e VGA, porte USB 2.0 e 3.0, slot Ethernet, jack audio per cuffie o altoparlanti, lettori di schede e la possibilità di espandere lo storage interno. Queste le incarnazioni proposte.

ACEPC T11 con processore Intel Atom x5-Z8350, 4 GB di RAM, 64 GB di storage (129,90 euro e coupon da 10 euro da scontare al checkout);

ACEPC T11 con processore Intel Atom x5-Z8350, 4 GB di RAM, 64 GB di storage e SSD da 120 GB (159,90 euro);

ACEPC T11 con processore Intel Atom x5-Z8350, 8 GB di RAM, 128 GB di storage (179,90 euro e coupon da 10 euro da scontare al checkout).

In tutti i casi il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro. Una volta ricevuto non bisogna far altro che collegare il Mini PC a monitor, mouse e tastiera per essere subito operativi. Inclusi nella confezione l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente, un cavo HDMI e il supporto VESA.