Router 4G TP-Link a soli 20 euro su Amazon

Tra le diverse offerte quotidiane di Amazon, oggi vi proponiamo un prodotto indispensabile per chi studia e lavora, magari in gruppo, ma in assenza di una rete fissa. Si tratta di un piccolo router di TP-Link per connessioni mobili. Grazie a questo dispositivo sarà possibile collegare più dispositivi contemporaneamente alla medesima internet key, sia via cavo LAN che in Wi-Fi.

Router: TP-Link TL-MR3420 in offerta su Amazon

Il TP-Link TL-MR3420 è un piccolo dispositivo con due antenne esterne che, grazie ad una porta USB, permette di collegare la internet key del proprio gestore e connettere più dispositivi simultaneamente. È una soluzione piuttosto economica, e soprattutto semplice. Basterà infatti inserire la chiavetta con la sim dati nella porta USB, e collegare il router all’alimentazione. A questo punto la rete sarà già configurata per essere utilizzata sia in wireless che attraverso le 4 porte LAN poste dietro.

Il primo vantaggio è ovviamente la copertura, che grazie alle due antenne esterne riesce a fornire una connessione veloce ad un intero appartamento di medie dimensioni. Altra particolarità non disponibile su prodotti di questa fascia di prezzo è il backup WAN e USB. Il router infatti offre una porta WAN sulla quale indirizzare una seconda connessione. In questo modo l’utente potrà scegliere quale delle due (se la connessione 3G/4G USB o la WAN) utilizzare come primaria, e quale invece utilizzare come backup. Così facendo, in caso di problemi ad una delle due reti, il router passerà ad utilizzare immediatamente l’altra lasciando l’utente costantemente online.

Grazie alle offerte del giorno potrete acquistare il TP-Link TL-MR3420 su Amazon a soli 20 euro con uno sconto del 22% sul prezzo di listino.