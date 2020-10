Oltre 100 euro di sconto sul kit mesh Amazon eero

Oggi vi proponiamo un prodotto tra le offerte di Amazon ad un prezzo veramente imbattibile. Si tratta di un sistema per reti mesh proprio di Amazon: eero. Il kit in promozione oggi comprende ben 3 dispositivi che vi permetteranno di coprire con la rete Wi-Fi un’area di ben 460 m2.

Reti mesh: Amazon eero in offerta con oltre 100 euro di sconto

Le reti mesh sono oggi un punto di riferimento per coprire la casa, l’ufficio o qualsiasi altro locale, privato o commerciale, con la rete Wi-Fi. Sono uno dei metodi più semplici ad affidabili, che garantiscono grande facilità di configurazione ed una rete wireless potente e senza interferenze. Il kit eero di Amazon è uno dei migliori disponibili attualmente in commercio.

Il kit in questione comprende 3 piccoli access point da posizionare in qualsiasi punto della casa. Grazie all’app dedicata basteranno pochi passaggi per configurare l’intera rete. Il sistema inoltre supporta gli aggiornamenti automatici che permettono di avere sempre la massima sicurezza ed affidabilità, senza il bisogno di aggiornare manualmente i dispositivi. Infine la funzionalità TrueMesh esclusiva veicola il traffico in modo intelligente, così da evitare congestioni o rallentamenti. Eero di Amazon permette di giocare, guardare contenuti in streaming e lavorare con la comodità del wireless in qualsiasi punto della casa.

Oggi Amazon propone il kit con 3 dispositivi a soli 167,40 euro con uno sconto di ben 111,60 euro (40%) sul prezzo di listino. Un’offerta da non perdere soprattutto per chi ha un appartamento a più piani o di grandi dimensioni.