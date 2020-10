Monitor portatile in sconto: perché averne uno?

Tra le offerte odierne disponibili in questa fase pre-Prime Day si segnala un prodotto di per sé unico nel suo genere e per questo motivo potenzialmente utile in una molteplicità di occasioni. Si tratta di un vero e proprio monitor portatile da 15,6 pollici, sottile e leggero, da potersi appresso.

Monitor portatile: perché averne uno?

Perché portarsi appresso un monitor portatile? La risposta a questa domanda è estremamente soggettiva ed è la probabile pulsione che ne porta all’acquisto in un caso come questo in cui solo per la giornata di oggi il prezzo è stato tagliato del 15% (da 179,99 euro a 152,99 euro). Il produttore, Wimaxit, suggerisce una applicazione in ambito gaming (al fianco di console quali Xbox, Playstation o Switch), ma non solo: c’è la possibilità di estendere pc, laptop e smartphone, portando ad esempio una presentazione al cliente presentandosi con l’agilità di uno smartphone ed un monitor aggiuntivo. L’alternativa è chiaramente quella di un tablet, con cui si potrebbe ipoteticamente fare pressoché la stessa cosa, tuttavia il costo sarebbe ben più elevato ed i pollici raggiunti non sarebbero certo quelli disponibili con questa soluzione.

Si tratta chiaramente di un device molto particolare: non ha intelligenza propria, ma si limita al proprio ruolo di display FullHD 1920×1080 HDR. L’alimentazione è a cavo (non c’è batteria, così da garantire leggerezza e sottigliezza) e la connessione ai device esterni avviene tramite HDMI. Complessivamente ha dimensioni pari a 35.5 x 22.5 x 0.6 cm ed è distribuito in apposita custodia in pelle.