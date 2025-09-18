SSD 2 TB da 14000 MB/s (Gen5): giù il prezzo di Lexar ARES PRO

Rapidità senza paragoni per Lexar ARES PRO: il nuovo SSD da 2 TB è in offerta a tempo su Amazon. La scelta ideale se stai pensando a un upgrade del tuo PC oppure ad assemblarne partendo da zero. È un’unità PCIe Gen5x4, pronta a tutto, compatibile anche con PS5.

Lexar ARES PRO in offerta: SSD PCIe Gen5x4 da 2 TB

Il punto di forza sono le prestazioni: può raggiungere la velocità di 14.000 MB/s in fase di lettura e di 10.000 MB/s in scrittura, il doppio rispetto allo standard della generazione precedente, supportata da cache dinamica SLC fino a 2.000K/1.400K IOPS per ridurre drasticamente i tempi di attesa e migliorare i caricamenti. Integra poi la tecnologia Thermal Defender con gestione energetica avanzata, controller a 8 canali e fogli di grafite, per assicurare una dissipazione ottimale e la massima stabilità anche sotto carichi intensi, mentre l’ottimizzazione per applicazioni AI garantisce throughput di livello. Facilmente installabile su computer laptop e desktop, oltre che con la console Sony, è retrocompatibile con PCIe 4.0. Inoltre, il software DiskMaster abilita aggiornamenti firmware e monitoraggio dello stato. Altri dettagli nella scheda sull’e-commerce.

L’offerta a tempo porta l’SSD PCIe Gen5x4 da 2 TB della gamma Lexar ARES PRO al prezzo di 199,99 euro. Un’ottima occasione, per un’unità di ultima generazione con queste caratteristiche, anche considerando la sua compatibilità con PS5. Può contare su 5 anni di garanzia.

La disponibilità è immediata e se la ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. È spedita da Amazon attraverso la sua rete logistica.