 SSD 2 TB da 14000 MB/s (Gen5): giù il prezzo di Lexar ARES PRO
Prestazioni da top di gamma assoluto per Lexar ARES PRO: SSD PCIe Gen5 da 2 TB in forte sconto su Amazon, ma è un'offerta a tempo.
Prestazioni da top di gamma assoluto per Lexar ARES PRO: SSD PCIe Gen5 da 2 TB in forte sconto su Amazon, ma è un'offerta a tempo.

Rapidità senza paragoni per Lexar ARES PRO: il nuovo SSD da 2 TB è in offerta a tempo su Amazon. La scelta ideale se stai pensando a un upgrade del tuo PC oppure ad assemblarne partendo da zero. È un’unità PCIe Gen5x4, pronta a tutto, compatibile anche con PS5.

Il punto di forza sono le prestazioni: può raggiungere la velocità di 14.000 MB/s in fase di lettura e di 10.000 MB/s in scrittura, il doppio rispetto allo standard della generazione precedente, supportata da cache dinamica SLC fino a 2.000K/1.400K IOPS per ridurre drasticamente i tempi di attesa e migliorare i caricamenti. Integra poi la tecnologia Thermal Defender con gestione energetica avanzata, controller a 8 canali e fogli di grafite, per assicurare una dissipazione ottimale e la massima stabilità anche sotto carichi intensi, mentre l’ottimizzazione per applicazioni AI garantisce throughput di livello. Facilmente installabile su computer laptop e desktop, oltre che con la console Sony, è retrocompatibile con PCIe 4.0. Inoltre, il software DiskMaster abilita aggiornamenti firmware e monitoraggio dello stato. Altri dettagli nella scheda sull’e-commerce.

L’offerta a tempo porta l’SSD PCIe Gen5x4 da 2 TB della gamma Lexar ARES PRO al prezzo di 199,99 euro. Un’ottima occasione, per un’unità di ultima generazione con queste caratteristiche, anche considerando la sua compatibilità con PS5. Può contare su 5 anni di garanzia.

La disponibilità è immediata e se la ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. È spedita da Amazon attraverso la sua rete logistica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
18 set 2025
