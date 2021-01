CES 2021: Kingston presenta nuovi SSD fino a 4 TB

Kingston ha annunciato al CES 2021 di Las Vegas (quest’anno in versione digitale) quattro nuove serie di SSD ad alte prestazioni per PC consumer e data center. Si tratta di Ghost Tree, NV, XS2000 e DC1500M. L’azienda californiana, concorrente di Western Digital e Samsung, ha inoltre presentato la Workflow Station per il trasferimento dei dati.

Kingston SSD fino a 4 TB

La serie Ghost Tree è quella che offre le prestazioni più elevate. Gli SSD con capacità da 1 a 4 TB hanno un’interfaccia PCIe NVMe Gen 4 x4 a otto canali e formato M.2 possono raggiungere una velocità in lettura e scrittura di 7.000 MB/s.

Gli utenti che invece cercano SSD veloci ma più economici potranno acquistare i modelli della serie NV con interfaccia PCIe 3.0, formato M.2 e capacità fino a 2 TB. Per i data center saranno infine disponibili gli SSD della serie DC1500M nel formato U.2 in grado di supportare i tradizionali carichi di lavoro dei server.

Gli utenti che desiderano la massima portabilità troveranno sul mercato i nuovi SSD esterni della serie XS2000 con capacità da 500 GB a 2 TB e porta USB Type-C. In questo caso la velocità di picco è 2.000 MB/s.

Kingston Workflow Station

La Workflow Station è un dispositivo molto utile in post-produzione per il trasferimento di foto, video e audio. La Workflow Station è composta dal Workflow Dock e dai Workflow Reader. Questi ultimi possono essere inseriti nel Dock oppure collegati direttamente ad un notebook tramite cavo USB Type-C, in modo da leggere schede SD e microSD UHS-II in mobilità.

La Workflow Station offre le prestazioni dello standard USB 3.2. Kingston comunicherà i prezzi nelle prossime settimane.