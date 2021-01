Western Digital annuncia nuove SSD: orizzonte 4TB

L’orizzonte, ora, è quello dei 4TB: Western Digital ha ampliato la propria offerta consumer portando a questa nuova soglia il proprio portfolio di soluzioni storage in area SSD. “Si tratta di una tappa fondamentale che ci permette di offrire soluzioni ancora più avanzate con la capacità e un livello di performance che i nostri clienti ci chiedono“, ha spiegato Jim Welsh, senior vice president e general manager nell’area Consumer Solutions Products di Western Digital. E continua: “I nostri prodotti di fascia consumer sono usati da milioni di professionisti e consumatori in tutto il mondo, e noi continuiamo a innovare la nostra tecnologia per fornire le prestazioni, l’affidabilità e i migliori prodotti sul mercato, secondo le loro esigenze“.

Western Digital, ecco le nuove SSD

Quattro le unità annunciate in modo particolare:

(da 982,99 euro) “Risparmia tempo nell’archiviazione e trasferimento dei dati grazie alle straordinarie performance dell’unità a stato solido NVMe che raggiungono una velocità di lettura e scrittura fino a 2000MB/s. Lo chassis in alluminio svolge la funzione di dissipatore di calore per fornire velocità ancora più elevate in un fattore di forma portatile“ SanDisk Extreme Portable SSD (da 857,99 euro)

(da 857,99 euro) “Ottieni le performance a stato solido NVMe che consentono di raggiungere una velocità in lettura fino a 1050MB/s e in scrittura fino a 1000MB/s in un’unità portatile, ad alta capacità che è perfetta per creare contenuti straordinari o acquisire filmati incredibili“ WD_Black P50 Game Drive SSD (da 862,99 euro)

(da 862,99 euro) “Progettata appositamente per i gamer, questa unità si distingue per le prestazioni che consentono di raggiungere velocità in lettura fino a 2000MB/s, ridurre i tempi di caricamento della schermata e consentire ai giocatori di entrare nel gioco più rapidamente“ WD My Passport SSD (da 857,99 euro)

“Un design in metallo accattivante che è sia di tendenza sia durevole nel tempo. L’unità è resistente agli shock, alle vibrazioni e alle cadute da un’altezza fino a 1,68 mt, ed è disponibile in una vasta gamma di colori che includono grigio, blu, rosso, oro e argento“

Trattasi di soluzione di utilità pienamente trasversale, ideali per chi cerca buone performance tanto sul lavoro, quanto sui lavori di backup per i contenuti creati in famiglia.

In qualità di direttore della fotografia nella produzione di film e spettacoli televisivi, mi affido alla tecnologia per raggiungere e concretizzare la mia visione creativa e proteggere il mio lavoro. Le unità SanDisk SSD sono una risorsa importante quando mi trovo in campo o nello studio a lavorare su più videocamere 12K e 8K. Le unità SSD ad alta capacità e alta performance rendono facile gestire in maniera affidabile questi file, e le unità SanDisk Extreme Pro Portable SSD sono la mia guida quando scatto sul posto. Grazie a questa capacità aggiuntiva, ho ancora più libertà per continuare a creare contenuti straordinari Sam Nicholson, ASC, membro del SanDisk Extreme Team

Le versioni di taglio inferiore vedono ora diminuire leggermente il proprio prezzo di mercato, godendo di uno sconto che ne rimodula il posizionamento anche alla luce delle novità annunciate in queste ore (SanDisk Extreme Pro SSD da 2TB, top di gamma della serie fino a ieri, oggi con sconto del 7% a quota 409,01 euro).