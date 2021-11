Samsung Galaxy S22 Ultra: prime immagini con S Pen

Il noto leaker Jon Prosser ha pubblicato le prime immagini reali del Samsung Galaxy S22 Ultra. Come previsto a fine settembre, questo smartphone avrà un alloggiamento per la S Pen. Il lancio del dispositivo, previsto per febbraio 2022, sancirà dunque la fine ufficiale della serie Galaxy Note. Il produttore coreano aveva già aggiunto il supporto per la stilo ai Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Le immagini evidenziano chiaramente un design molto simile a quello del Galaxy Note 20 Ultra. Si notano i lati piatti (superiore e inferiore), le cornici sottili e soprattutto gli angoli squadrati. In pratica Samsung ha “fuso” la serie Galaxy Note con la serie Galaxy S, invece di annunciare il Galaxy Note 21 Ultra. Nell'angolo inferiore sinistro dello smartphone è presente l'alloggiamento per la stilo S Pen, l'accessorio che ha reso famosi i “phablet” del produttore coreano.

La fotocamera frontale è ancora al centro della parte superiore, mentre il modulo che contiene le quattro fotocamere posteriori non “avvolge” più il bordo sinistro dello smartphone. Samsung avrebbe scelto sensori da 108, 12, 10 e 10 megapixel (standard, ultra grandangolare, tele con zoom ottico 3x e tele con zoom ottico 10x).

Il Galaxy S22 Ultra dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Quad HD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. I processori saranno probabilmente Exynos 2200 (il primo con GPU AMD Radeon) e Snapdragon 898 (l'annuncio è previsto al Tech Summit del 30 novembre).

Secondo Jon Prosser, l'evento Unpacked dedicato alla serie Galaxy S22 è stato programmato per l'8 febbraio 2022. I tre modelli (S22, S22+ e S22 Ultra) dovrebbe arrivare sul mercato il 22 febbraio 2022. Il 4 gennaio è previsto invece l'annuncio del Galaxy S21 FE.

While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak…

EXCLUSIVE 👀

Unpacked event for S21 FE

January 4, 2022

No pre-order period

Available January 11, 2022

Unpacked event for S22 lineup

February 8, 2022 @ 10:00am ET

Pre-orders begin same day (2/8)

Available February 18, 2022

🤫 pic.twitter.com/S9n9rAf1cs

— Jon Prosser (@jon_prosser) November 6, 2021