Samsung unirà le serie Galaxy S e Galaxy Note?

Quest'anno Samsung non ha annunciato nuovi smartphone della serie Galaxy Note. Il Galaxy S22 Ultra dovrebbe avere un design simile al Galaxy Note 20 Ultra. Non stupiscono quindi le indiscrezioni sulla possibile “fusione” delle due serie. Il Galaxy S22 Ultra potrebbe quindi arrivare sul mercato con il nome Galaxy Note 22 Ultra.

Galaxy S22 Ultra diventa Galaxy Note 22 Ultra?

Invece di presentare nuovi Galaxy Note, Samsung ha preferito puntare sui Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, aggiungendo il supporto per la stilo S Pen, la caratteristica che distingueva in passato i famosi “phablet” dagli altri smartphone del produttore coreano. In base alle informazioni ricevute dal noto Steve Hemmerstoffer e alle immagini pubblicate online, il Galaxy S22 Ultra avrà uno slot per la S Pen. Secondo un altro leaker, Samsung potrebbe cambiare il nome in Galaxy Note 22 Ultra, unificando quindi le due serie.

Il Galaxy S22+ potrebbe invece diventare Galaxy S22 Pro. Il terzo modello della serie dovrebbe essere il Galaxy S22. Per questi ultimi due non si prevedono sostanziali differenze estetiche rispetto agli attuali Galaxy S21 e Galaxy S21+. In base ai render apparsi online, entrambi avranno uno schermo flat con fotocamera frontale in-display e tre fotocamere posteriori (probabilmente con sensori da 50, 12 e 12 megapixel).

Tutti i modelli integreranno i processori Snapdragon 898 o Exynos 2200 (dipende dal paese di commercializzazione). Quest'ultimo sarà il primo chip Samsung con GPU AMD Radeon. L'annuncio è previsto per il mese di gennaio 2022.