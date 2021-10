Galaxy Tab S8 Ultra: Samsung aggiunge un notch

A distanza di oltre un anno, Samsung non ha ancora presentato i successori dei due Galaxy Tab S7. In base alle indiscrezioni più recenti, il produttore coreano dovrebbe annunciare tre Galaxy Tab S8. La novità sarà rappresentata probabilmente dal Galaxy Tab S8 Ultra, il primo tablet in assoluto con notch.

Galaxy Tab S8 Utra: schermo con notch

Il notch è stato adottato qualche anno fa nel settore degli smartphone per incrementare la diagonale dello schermo, riducendo lo spessore delle cornici. Apple ha utilizzato questa soluzione anche nei nuovi MacBook Pro. Ora sembra arrivato il turno dei tablet. I render pubblicati dal sito 91mobiles.com, forniti dal noto leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), mostrano un piccolo notch lungo il lato maggiore del Galaxy Tab S8 Ultra.

L'uso della “tacca” sarebbe solo una conseguenza dello spessore ridotto delle cornici, in quanto è presente unicamente la fotocamera frontale da 8 megapixel (il notch dei MacBook Pro ospita anche i sensori per il Face ID). Il tablet di Samsung dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 14,6 pollici con refresh rate di 120 Hz. Sul retro si notano le due fotocamere (forse con sensori da 13 e 8 megapixel) e la striscia magnetica per il fissaggio della stilo S Pen.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere i processori Exynos 2200 o Snapdragon 888, 8/12 GB di RAM, 128/256/512 GB di storage, quattro altoparlanti, connettività WiFi, Bluetooth, GPS, LTE e 5G, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 12.000 mAh.

Per i Galaxy Tab S8 e Tab S8+ si prevedono invece schermi da 11 e 12,4 pollici, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Questo è il render del Galaxy Tab S8 fornito da @OnLeaks al sito Zouton: