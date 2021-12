Samsung Galaxy Tab A8: tablet per lavoro e studio

In attesa della nuova serie Galaxy Tab S8, che includerà il modello Ultra con notch, Samsung ha svelato un tablet decisamente più economico, ma adatto sia per lo smart working che la didattica a distanza. Il Galaxy Tab A8 possiede caratteristiche hardware e software interessanti, tra cui spicca il supporto per le reti LTE.

Galaxy Tab A8: specifiche e funzionalità

Il Galaxy Tab A8 possiede uno schermo da 10,5 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel) e rapporto di aspetto 16:10. Samsung evidenzia lo spessore ridotto (6,9 millimetri), il peso limitato (508 grammi) e lo screen-to-body ratio dell'80%. Il tablet è quindi adatto per ogni attività (videochiamate, lezioni online, giochi e altre). La dotazione hardware comprende un processore octa core a 2 GHz, 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB.

Per le fotocamere posteriore e frontale sono stati scelti sensori da 8 e 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE. Sono inoltre presenti quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 7.040 mAh con ricarica rapida da 15 Watt. Il sistema operativo è Android 11.

La funzionalità Multi-Active Window permette di visualizzare due app affiancate, mentre Drag & Split apre automaticamente una seconda finestra del browser Samsung Internet. Con Screen Recorder è possibile invece effettuare una registrazione durante le videochiamate.

Il Galaxy Tab A8 è disponibile nelle colorazioni grigio, argento e oro rosa. Il prezzo della configurazione base (3 GB di RAM, 32 GB di storage e WiFi) è 249,00 euro. Sarà in vendita anche in Italia nei prossimi giorni.