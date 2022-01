Galaxy S22 Ultra: prezzo invariato, ma meno RAM

Dopo le numerose indiscrezioni su design e specifiche è arrivata anche l'ultimo leak, ovvero i possibili prezzi dei tre smartphone. Secondo il noto Roland Quandt, il Galaxy S22 Ultra costerà come il Galaxy S21 Ultra, ma il modello base avrà solo 8 GB di RAM. Per avere la conferma ufficiale non resta che attendere l'evento Unpacked previsto per il mese di febbraio.

Galaxy S22 Ultra: modello base con 8 GB di RAM?

Secondo un'indiscrezione di due settimane fa, Samsung avrebbe deciso di incrementare i prezzi della serie Galaxy S22 di 100 dollari rispetto alla serie Galaxy S21. Sembra invece che i prezzi europei rimarranno invariati per quasi tutti i modelli. È prevista la tradizionale differenza di prezzo (200 euro) tra Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, ma per quest'ultimo modello ci sarà un probabile “sorpresa”.

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation. Actual official EURO prices:

S22 8/128GB = 849

S22 8/256GB = 899

S22+ 8/128GB = 1049

S22+ 8/256GB = 1099

S22 Ultra 8/128GB = 1249

S22 Ultra 12/256GB = 1349

S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz — Roland Quandt (@rquandt) January 22, 2022

I prezzi indicati da Roland Quandt sono quelli che Samsung applicherà in vari paesi europei. In Italia saranno più alti (ovviamente) di almeno 30 euro, come avvenuto per la serie Galaxy S21. Quindi i possibili prezzi “italiani” dovrebbero essere:

Galaxy S22 (8GB + 128GB): 879 euro

Galaxy S22 (8GB + 256GB): 929 euro

Galaxy S22+ (8GB + 128GB): 1.079 euro

Galaxy S22+ (8GB + 256GB): 1.129 euro

Galaxy S22 Ultra (8GB + 128GB): 1.279 euro

Galaxy S22 Ultra (12GB + 256GB): 1.379 euro

Galaxy S22 Ultra (12GB + 512GB): 1.479 euro

Il prezzo del Galaxy S22 Ultra con 8 GB di RAM e 128 GB di storage è lo stesso del Galaxy S21 Ultra con 12 GB di RAM e 128 GB di storage. Quindi a parità di prezzo, l'utente “perderà” 4 GB di RAM. Ovviamente si tratta di informazioni non confermate. In alcuni mercati è previsto il lancio di una versione con 16 GB di RAM e 1 TB di storage. In base alle ultime indiscrezioni, l'evento Unpacked sarebbe stato programmato per il 9 febbraio.