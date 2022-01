Samsung Galaxy S22: evento Unpacked a febbraio

Il Presidente della divisione MX Business di Samsung, TM Roh, ha annunciato che i nuovi Galaxy S22 verranno annunciati durante l'evento Unpacked di febbraio (forse il giorno 8). Il testo del comunicato e il video pubblicato su YouTube confermano la fusione tra le serie Galaxy S e Galaxy Note.

Galaxy S22 con un po' di Galaxy Note

Una delle frasi usate dal dirigente Samsung è “Rompere le regole per iniziare il prossimo capitolo“. Il primo Galaxy Note, annunciato nel 2011, ha rappresentato una vera novità per il settore, in quanto l'utente aveva la possibilità di usare una stilo sullo schermo da 5,3 pollici (enorme per l'epoca). L'anno scorso non è stato annunciato nessun Galaxy Note perché il produttore ha preferito investire sulle serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip.

Alcune funzionalità, come il supporto per la S Pen, sono state aggiunte agli smartphone pieghevoli e al Galaxy S21 Ultra. Ma gli utenti hanno chiesto un nuovo Galaxy Note, quindi Samsung ha deciso di accontentarli con il Galaxy S22 Ultra, il cui profilo è visibile nel video.

Nel comunicato non viene indicato il nome, ma TM Roh ha usato il termine “noteworthy” (degno di nota) che conferma il ritorno del Galaxy Note all'interno della serie Galaxy S22. Il design del modello Ultra è infatti praticamente identico a quello dei famosi “phablet”. Ovviamente avrà l'alloggiamento per la stilo. Le probabili specifiche sono state divulgate in varie occasioni. Samsung utilizzerà i processori Snapdragon 8 Gen 1 e Exynos 2200.