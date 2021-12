Samsung: nasce DX Division per mobile, home e TV

È in corso la riorganizzazione dei molti business gestiti da Samsung, nel nome di un'ottimizzazione delle risorse e di una migliore collaborazione fra i team che compongono la società, in un'ottica di sviluppo lungimirante. Ecco cosa ha portato alla nascita della DX Division che concentra diversi business.

Sotto la DX Division, il gruppo intende rafforzare le sinergie tra i diversi business al fine di creare prodotti e servizi differenziati.

La nuova divisione DX (Device eXperience) di Samsung

A guidare la divisione Device eXperience sarà il CEO e vicepresidente Jong-Hee Han. Unirà al suo interno le iniziative legate a Visual Display Business, Digital Appliances Business, Health & Medical Equipment Business, MX Business e Networks Business, mettendo dunque sotto al proprio cappello dispositivi come gli smartphone e le apparecchiature destinate alle smart home, senza dimenticare i televisori.

Attraverso servizi e soluzioni che soddisfano le esigenze degli utenti, oltre che una vasta gamma di prodotti (dai televisori agli elettrodomestici, dagli smartphone ai dispositivi di rete), la società si concentrerà sul fornire la migliore esperienza possibile ai clienti.

Non a caso, nel comunicato stampa ufficiale, i servizi sono citati direttamente e in diverse occasioni; sono sempre più importanti per le realtà del settore che intendono ampliare il loro raggio d'azione e le loro opportunità di profitto al di là di quanto garantito dalla sola commercializzazione dei device.