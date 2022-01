Samsung entra nell'universo blockchain di Decentraland

Samsung ha deciso di entrare nell'universo blockchain di Decentraland. Si tratta del metaverso più importante per quanto riguarda numero di utenti attivi e partecipazione nelle diverse realtà proposte. Continua quindi l'attrazione per questi mondi virtuali da parte di grandi aziende come il colosso sudcoreano. Qui, Samsung aprirà i suoi negozi nell'universo basato su chain Ethereum.

Decentraland è uno dei primi mondi del metaverso costruito tutto utilizzando Ethereum. Ovviamente in questo mondo “parallelo” e digitale esistono anche gli NFT, fonte di ispirazione non solo per molte aziende, ma anche per diversi Governi. Ecco perché Samsung ha deciso di cogliere al volo questa opportunità decidendo di realizzare i suoi negozi monomarca all'interno di Decentraland. Non solo quindi Smart TV con supporto NFT, forse solo ora ne capiamo fondamentalmente il motivo, ma veri e propri luoghi dove poter acquistare prodotti a suo marchio nel mondo virtuale.

