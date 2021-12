Acquistare oggi criptovalute vi farà diventare ricchi nel Metaverso?

Il Metaverso è sulla bocca di tutti ormai da mesi, soprattutto da quando Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha affermato con sicurezza che entro 10 anni tutti ne entreranno a far parte. Ma in questo articolo non ci soffermeremo su cosa effettivamente è, ma piuttosto su come prepararsi al suo arrivo facendo gli investimenti più adeguati. Ci verrà sicuramente in aiuta anche eToro, che come vedrete tra poco giocherà un ruolo davvero importante nello sviluppo di queste nuovo mondo digitale. Ma basta con le chiacchiere e vediamo subito di cosa si tratta.

Le criptovalute saranno la moneta ufficiale del Metaverso?

Ancora è sicuramente presto per dirlo, ma è ovvio che il primo strumento che si evolverà nel Metaverso sarà proprio il denaro. E quale potrà essere se non la moneta più digitale che esista? Il mondo digitale di Mark Zuckerberg si regge infatti su tre capisaldi: il Web 3.0 (attualmente noi usiamo il Web 2.0), la realtà virtuale/aumentata e, appunto, il blockchain.

Basti pensare ad esempio che Decentraland, uno dei primi “luoghi” del Metaverso, è stato interamente costruito utilizzando Ethereum, ovvero una delle criptovalute più utilizzate degli ultimi anni. Sempre all'interno di Decentraland è poi possibile acquistare e costruire utilizzando anche NFT, ma anche questa tipologia di moneta dovrà effettivamente essere acquistata in qualche modo.

Ecco quindi che si ritorna ancora una volta nel campo delle criptovalute. Attualmente, quello che sappiamo è che effettivamente Ethereum sembra essere la moneta più utilizzata, perciò, investire adesso utilizzando dei servizi come eToro, potrebbe effettivamente arricchire la vita futura all'interno del Metaverso.

Ovviamente da qui a 10 anni potrebbero cambiare davvero tantissime cose, ma gli investimenti comportano sempre dei rischi. Tuttavia, sappiamo benissimo che le criptovalute stanno prendendo sempre più piede e tale investimento potrebbe anche risultare molto utile anche al di fuori del Metaverso.

Ma a questo punto vi starete chiedendo quale investimento potrebbe essere il più sensato fare. Come accennato in precedenza, Ethereum sembra essere quello un po' più inserito in questo mondo, ma anche Solana sembra voler puntare molto su questa strada. Ovviamente ribadiamo che nulla di ciò è basato su certezze, ma soltanto su congetture evolutesi insieme agli ultimi avvenimenti nel Metaverso.