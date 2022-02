Samsung Galaxy Tab S8: online il comunicato stampa

Dopo l’ennesimo leak si può tranquillamente affermare che Samsung non riesce in alcun modo a bloccare la fuga di notizie. Qualcuno (un dipendente o un giornalista?) ha passato al noto Evan Blass l’intero comunicato stampa dei Galaxy Tab S8, la nuova serie di tablet che il produttore coreano annuncerà domani pomeriggio insieme ai Galaxy S22. All’inizio del mese erano trapelati anche i prezzi per il mercato europeo.

Galaxy Tab S8: serve ancora l’evento Unpacked?

Il comunicato stampa porta la data del 10 febbraio per via del fuso orario della Corea del Sud, ma è chiaramente autentico. I tablet sono tre: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. Quest’ultimo ha uno schermo Super AMOLED da 14,6 pollici con risoluzione di 2960×1848 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. Lungo il lato maggiore c’è un notch che ospita due fotocamere da 12 megapixel.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 8 Gen 1, 8/12/16 GB di RAM, 128/256/512 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 13 e 6 megapixel, batteria da 11.200 mAh con ricarica rapida da 45 Watt (alimentatore da acquistare a parte), lettore di impronte digitali sotto lo schermo, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, LTE e 5G, quattro altoparlanti, tre microfoni e stilo S Pen. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia One UI Tab 4.

Il Galaxy Tab S8+ ha invece uno schermo Super AMOLED da 12,4 pollici (2800×1752 pixel con refresh rate fino a 120 Hz), 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 13 megapixel e batteria da 10.090 mAh. Infine, il Galaxy Tab S8 ha uno schermo LTPS TFT da 11 pollici (2560×1600 pixel con refresh rate fino a 120 Hz), lettore di impronte digitali laterale e batteria da 8.000 mAh. Le altre specifiche sono comuni ai tre modelli.

Samsung promette quattro major release del sistema operativo (quindi fino ad Android 16) e aggiornamenti di sicurezza per cinque anni. I preordini inizieranno domani, subito dopo l’annuncio ufficiale. Gli utenti riceveranno in regalo la Book Cover Keyboard per Galaxy Tab S8 Ultra e la Book Cover Keyboard Slim per Galaxy Tab S8+ e Tab S8. Le consegne partiranno dal 25 febbraio in Europa, Stati Uniti e Corea.