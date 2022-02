Galaxy Tab S8: specifiche e prezzi in Europa

I Galaxy S22 non saranno gli unici protagonisti dell'evento Unpacked previsto il 9 febbraio. Samsung dovrebbe infatti presentare anche la serie Galaxy Tab S8. Il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato su Twitter tutte le specifiche ufficiali dei tre tablet e i possibili prezzi per l'Europa (ma in alcuni paesi, tra cui l'Italia, potrebbero essere più alti).

Galaxy Tab S8: specifiche e prezzi

I tre tablet hanno un design simile, ma il Galaxy Tab S8 Ultra si distingue dai “fratelli minori” per la presenza di un notch che ospita due fotocamere frontale. La sua posizione (al centro della parte superiore del lato maggiore) indica chiaramente che gli utenti dovranno utilizzare il dispositivo in orizzontale. Lo schermo Super AMOLED ha una diagonale di 14,6 pollici (2960×1848 pixel a 120 Hz), quindi il tablet può sostituire un notebook, aggiungendo la tastiera.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Gen 1, 8/12/16 GB di RAM, 128/256/512 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 13 e 6 megapixel, due fotocamere frontali da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo e 5G, quattro altoparlanti, lettore di impronte digitali sotto lo schermo, porta USB Type-C, batteria da 11.200 mAh, stilo S Pen e sistema operativo Android 12 con One UI 4.1.

Il Galaxy Tab S8+ ha invece un display Super AMOLED da 12,4 pollici (2800×1752 pixel a 120 Hz), processore Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 13 e 6 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo e 5G, quattro altoparlanti, lettore di impronte digitali sotto lo schermo, porta USB Type-C, batteria da 10.090 mAh, stilo S Pen e sistema operativo Android 12 con One UI 4.1.

Infine, il Galaxy Tab S8 ha uno schermo TFT LTPS da 11 pollici (2560×1600 pixel a 120 Hz), processore Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 13 e 6 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo e 5G, quattro altoparlanti, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, batteria da 8.000 mAh, stilo S Pen e sistema operativo Android 12 con One UI 4.1.

Questi sono i possibili prezzi per il mercato europeo: