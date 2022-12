Samsung Galaxy S23: in ritardo per i prezzi di listino

L’evento di lancio dei nuovi e tanto chiacchierati Samsung Galaxy S23 potrebbe essere ritardato di qualche giorno rispetto al calendario dello scorso anno per una ragione che sembra essere decisamente bizzarra: a causa dei prezzi di listino.

Samsung Galaxy S23: tra lanci ritardati e inflazione

Andando più nello specifico, stando alle ultime voci di corridoio pare che Samsung possa arrivare a ritardare il lancio dei suoi nuovi smartphone top di gamma in quanto mancherebbe un indirizzo comune sui prezzi. Ciò sarebbe dovuto alla forte inflazione attuale, poiché riuscire a determinare correttamente i prezzi dei prodotti che resteranno nel listino dell’azienda per almeno un anno e che saranno al centro dell’attenzione della scena mobile in tutto il mondo non è affatto cosa semplice.

Un listino per i Galaxy S23 in linea con quello della precedente generazione di smartphone potrebbe tuttavia spingere le vendite, in particolare se si tiene conto del fatto che Apple non si è posta particolari limiti nell’incrementare i prezzi dei nuovi iPhone e di quelli che erano già in commercio.

Qualora però l’inflazione durante il 2023 fosse maggiore delle previsioni, Samsung si ritroverebbe a dover intervenire sui prezzi dei Galaxy S23, facendo indubbiamente una pessima figura con i clienti.

Determinare, dunque, in modo corretto il prezzo dei nuovi smartphone top di gamma non è facile, ma molto probabilmente la decisione verrà presa all’ultimo momento, in maniera tale da rispecchiare il più possibile lo scenario futuro a cui l’azienda potrebbe andare incontro e, proprio per questo, ritardare il lancio potrebbe rappresentare un passo obbligato.

