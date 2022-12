Continuano a venire diffuse indiscrezioni riguardo il Samsung Galaxy S23 Ultra, il futuro smartphone top di gamma dell’azienda sudocreana che nelle prossime settimane dovrebbe venire annunciato ufficialmente. Questa volta si parla della possibilità che verrà offerta dal dispositivo di girare video incredibili.

Samsung Galaxy S23 Ultra: video in 8K a 30 fps grazie allo Snapdagon 8 Gen2

Stando a quanto riferito dal leaker Ice Universe, infatti, lo smartphone sarà in grado di registrare video in 8K a 30 fps. Per fare un confronto, il Galaxy S22 Ultra, ovvero il top di gamma attualmente in carica che è stato presentato a inizio anno, nella registrazione dei video in 8K raggiunge i 24 fps. Si tratta, dunque, di un miglioramento del 25% in termini di frame al secondo in fase di registrazione.

Sebbene in apparenza il cambiamento possa risultare poco rilevante per chi utilizza in maniera standard lo smartphone, per gli utenti maggiormente esigenti, invece, non sarà così. L’incremento di fps consente infatti di andare a ridurre il motion blur nelle riprese, oltre che di rendere in video in 8K più stabili.

Il miglioramento della capacità di ripresa dovrebbe essere legato al nuov SoC, lo Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, recentemente presentato e che pare verrà integrato su tutte le versioni del prossimo smartphone di casa Samsung, indipendentemente dalla zona di commercializzazione.

Sempre Ice Universe riporta che il processore del nuovo smartphone Samsung consentirà di registra video in 4K a 120 fps e anche in tal caso si tratta di un formato che non viene già adoperato dal Samsung Galaxy S22 Ultra.

