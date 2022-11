Samsung Galaxy S23: SoC uguale per tutti e batteria più capiente

Si torna a parlare dei prossimi Galaxy S23, che a quanto pare saranno annunciati a febbraio del prossimo anno, perché nel corso delle ultime ore sono stati avvistati presso la FCC. L’ente statunitense ha certificato tre modelli di smartphone Samsung, presumibilmente S23, S23 Plus e S23 Ultra, siglati rispettivamente come SM-S911B, SM-S916B e SMS918B, relativamente ai quali sono emerse alcune interessanti informazioni su SoC e batteria.

Samsung Galaxy S23: Snapdragon per tutti e batteria più longeva

Per quanto riguarda il processore, la certificazione pare confermare le voci secondo cui i nuovi smartphone di casa Samsung abbandoneranno per la prima volta dopo tanti anni l’uso di due SoC diversi a seconda del mercato di destinazione, implementando in tutto il mondo solo lo Snapdragon 8 Gen 2 da poco presentato. Storicamente, i codici modello che terminano con la lettera B sono destinati al mercato europeo e la documentazione svela che la marca dei chip è Qualcomm.

Per quel che riguarda la batteria, pare che la capacità dei primi due modelli segnalati sia stata incrementata di 200 mAh rispetto ai predecessori S22 e S22 Plus, per cui il Galaxy S23 arriverà a 3.900 mAh da 3.700 mAh, mentre S23 Plus passerà a 4.700 mAh da 4.500 mAh. Inoltre, i nuovi smartphone dovrebbero beneficiare della ricarica wireless e dell’opzione Wireless PowerShare.

Relativamente alla batteria dell’S23 Ultra, al momento non sono disponibili maggiori dettagli, ma considerando che il modello attualmente in carica ha già un’autonomia decisamente elevata, Samsung potrebbe aver deciso di sfruttare i nuovi spazi interni teoricamente ricavati per altri componenti, ad esempio per potenziare il comparto fotografico.

