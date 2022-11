Qualcomm annuncia lo Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm ha annunciato il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 durante l’evento Snapdragon Summit 2022. Il chip offre importanti miglioramenti prestazionali rispetto alla prima generazione e aggiunge il supporto per lo standard Wi-Fi 7, fotocamera fino a 200 megapixel e ray-tracing in tempo reale. Uno dei primi smartphone ad arrivare sul mercato sarà il nuovo Oppo della serie Find X.

Snapdragon 8 Gen 2: specifiche del SoC

Lo Snapdragon 8 Gen 2 è realizzato con tecnologia di processo a 4 nanometri nelle fabbriche di TSMC. Per la CPU Kryo è stata scelta una configurazione 1+2+3: un core Kryo Prime (ARM Cortex-X3) a 3,2 GHz, due core Kryo Gold (ARM Cortex-A715) a 2,8 GHz e tre core Kryo Silver (ARM Cortex-A510) a 2 GHz. Qualcomm afferma che la CPU è il 35% più veloce e il 40% più efficiente rispetto alla precedente generazione.

L’azienda californiana non ha svelato il modello esatto della GPU Adreno, ma prestazioni ed efficienza sono state incrementate del 25% e del 45%, rispettivamente. La novità più importante è rappresentata dal ray-tracing in tempo reale. Gli utenti vedranno personaggi foto-realistici nei giochi, grazie al supporto per Unreal Engine 5 Metahumans Framework.

Il SoC integra inoltre il modem Snapdragon X70 che raggiunge velocità massime di 10 Gbps in download e 3,5 Gbps in upload. Il nuovo ISP Spectra supporta sensori fotografici fino a 200 megapixel e una funzionalità IA che permette di riconoscere il tipo di soggetto nell’immagine.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 supporta gli standard Wi-Fi 7 (velocità massima di 5,8 Gbps) e Bluetooth 5.3. È inoltre il primo Snapdragon che supporta il codec open source AV1. I primi smartphone con il nuovo chip arriveranno sul mercato entro fine anno. Tra i partner di Qualcomm ci sono Oppo, ASUS ROG, Honor, Motorola, OnePlus, Xiaomi e ZTE. L’elenco con comprende Samsung, ma lo Snapdragon 8 Gen 2 verrà sicuramente utilizzato nella serie Galaxy S23.

