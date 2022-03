MWC 2022: novità di Qualcomm per 5G, FWA e Wi-Fi 7

Qualcomm ha svelato al MWC 2022 di Barcellona una serie di novità che gli utenti troveranno nei futuri smartphone e varie tecnologie che verranno utilizzate dai provider. L’annuncio più interessante è senza dubbio il modem Snapdragon X70 5G. L’azienda californiana ha presentato anche la prima soluzione Wi-Fi 7 e annunciato la collaborazione con Fastweb per portare in Italia un servizio FWA basato su reti 5G mmWave.

Snapdragon X70 5G e FastConnect 7800

Lo Snapdragon X70 5G eredita molte specifiche dal precedente Snapdragon X65 5G, tra cui il supporto per le reti sub-6GHz e mmWave, ma soprattutto la massima velocità in download di 10 Gbps (quella in upload raggiunge i 3,5 Gbps). La principale differenza è rappresentata dall’uso dell’intelligenza artificiale.

Qualcomm ha sviluppato complessi algoritmi di machine learning per incrementare le prestazioni, ridurre la latenza e migliorare efficienza energetica, copertura e robustezza del collegamento. Sono ovviamente supportate tutte le reti 5G mondiali che operano a frequenze comprese tra 600 MHz e 41 GHz. I primi smartphone con modem Snapdragon X70 5G arriveranno sul mercato entro fine anno. Quasi certamente verrà integrano nel processore Snapdragon 8 Gen 2.

Rimanendo in tema, Qualcomm ha avviato una collaborazione con Fastweb che prevede l’uso dei modem Snapdragon X65 e X62 5G nei sistemi per reti FWA. Sfruttando le frequenze mmWave si potranno raggiungere velocità fino a 1 Gbps, contribuendo alla riduzione del digital divide in Italia.

Qualcomm ha infine svelato la piattaforma FastConnect 7800, prima soluzione al mondo che combina Wi-Fi 7 (802.11be) e Bluetooth 5.3. Utilizzando connessioni multiple a 5 e 6 GHz è possibile raggiungere una velocità massima di 5,8 Gbps e una latenza inferiore a 2 millisecondi. FastConnect 7800 arriverà sul mercato nel secondo trimestre 2022.