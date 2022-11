Samsung Galaxy S23: evento Unpacked a febbraio 2023

L’arrivo dei prossimi Samsung Galaxy S23, i successori degli attuali Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra, sta diventando un argomento particolarmente discusso negli ultimi tempi. Ormai manca sempre meno al lancio dei nuovi smartphone top di gamma della sudcoreana, ma precisamente quando accadrà ciò? A rispondere ci hanno pensato le indiscrezioni delle score ore, rilasciate addirittura da un esecutivo dell’azienda ad alcuni media sudcoreani.

Samsung Galaxy S23: presentazione a inizio febbraio 2023?

Stando a quanto reso noto, Samsung avrebbe in programma un evento Unpacked negli Stati Uniti, a San Francisco per essere precisi, che si terrà a febbraio 2023, presumibilmente a inizio mese. L’evento dovrebbe altresì caratterizzarsi per una componente in presenza, andando quindi a sancire il ritorno dal vivo dell’appuntamento dopo il lungo periodo di pausa dettato dalla pandemia da Covid-19.

Per quel che concerne una data esatta, al momento non è disponibile quest’informazione e molto probabilmente la stessa Samsung a sua volta non ha ancora programmato un giorno preciso. Le vendite, invece, dovrebbero partire circa due settimane dopo la presentazione.

Un’altra cosa da tenere presente è che a febbraio mancano più di due mesi, il che significa che la produzione dei nuovi Samsung Galaxy S23 non è stata ancora avviata o comunque si trova in una fase estremamente precoce. Diverse cose, dunque, potrebbero cambiare prima che i nuovi smartphone della sudcoreana possano essere considerati effettivamente pronti per l’evento di presentazione.

Ovviamente si tratta di informazioni non ancora confermate in via ufficiale, motivo per cui sono da prendere con le pinze, ma appaiono decisamente verosimili. Ad ogni modo, sarà sicuramente possibile saperne di più nelle prossime settimane.

