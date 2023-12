Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: risparmio di ben 610€ per la versione con 12/512GB

Il 2023 sta giungendo al termine e tra i migliori smartphone di quest’anno sicuramente spicca il meraviglioso Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Estetica da urlo e altissima qualità tecnica sono i suoi punti di forza, ma oggi, grazie ad Amazon, anche il prezzo subisce un calo drastico. La versione con 12GB di RAM e 512GB di memoria di archiviazione può essere acquistato all’incredibile prezzo scontato di 1.049 euro arrivando, di fatto, a uno dei prezzi più bassi di sempre sul web pari a un risparmio di ben 610 euro rispetto al prezzo di listino.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: la ottime caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un concentrato elegante e compatto di potenza e potenti prestazioni: è dotato del potente chip Snapdragon 8 Gen 2 a cui affianca, in questo caso, 12GB di RAM, 512GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche un grande display AMOLED di altissima qualità con diagonale di 6,8 pollici, risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche ci sono anche quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 200 Megapixel e la fantastica S-Pen inclusa nell’apposito alloggio ricavato all’interno della scocca. Il sistema operativo è Android 13 con One UI.

Cosa state aspettando? Correte subito su Amazon perché con la nuova offerta potete acquistare il fantastico Samsung Galaxy S23 Ultra 5G con 12GB di RAM e 512GB di memoria di archiviazione al prezzo scontato di 1.049 euro che è di fatto un prezzo incredibilmente basso per un device di tale portata. Il risparmio è di ben 610 euro, quindi cosa state aspettando? Tra l’altro con Cofidis potreste pagarlo in comode rate a tasso zero!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.