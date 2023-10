Samsung Galaxy S23 Ultra per un'occasione UNICA: 256GB e 400€ di sconto

Portare a casa uno smartphone di ultima generazione e top di gamma può essere impegnativo, nessuno lo mette in dubbio. Tuttavia la spesa si può alleggerire e non di poco quando trovi le giuste occasioni. Tra queste quella per il Samsung Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra per uno smartphone che non conosce confini

Tutti conoscono Samsung Galaxy S23 Ultra. Sicuramente ti sarai imbattuto in mille mila video in suo merito soprattutto se stai cercando un nuovo dispositivo da mettere in tasca. Con questo smartphone stai certo che puoi dimenticarti del mondo e delle imperfezioni perché ha così tante cose al punto giusto da stupirti.

Display ampissimo e di una qualità che supera la realtà: con colori vividi e neri intensi hai sempre una risoluzione avanzata per poter godere del massimo con applicazioni, gaming mobile ma anche mentre ti godi del sano e vecchio streaming.

256 GB di memoria sono tanti ma stai sicuro che li riempirai tutti con mille foto e video in altissima qualità. Ti basta sapere che questo smartphone è il preferito degli abituali ai concerti. Perchè? Beh, ha uno zoom che è spaventoso e riesce a regalare una qualità al di sopra delle aspettative.

Se tutto questo non ti basta goditi le velocità del 5G, la batteria che dura tutto il tempo che vuoi e la navigazione con pennino. Lo metti a posto e lo tiri fuori ogni volta che ne hai bisogno.

